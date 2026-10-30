کشتی اسرائیلی با 421 کانتینر در دریای سیاه منهدم و غرق شد

یک کشتی باری صهیونیستی با 421 کانتینر در مسیر حیفا به رومانی دچار «تیر غیب» گردید و غرق شد.

روزنامه عبری‌زبان «معاریو» اعلام کرد این کشتی که حامل 421 کانتینر بود، و برخی از مواد حامل آن موادی خطرناک دسته‌بندی می‌شوند، «متعلق به شرکت حمل‌ونقل زیم‌لاین اسرائیل» است و در نزدیکی سواحل بلغارستان در حالی که در مسیر خود از حیفا به رومانی در حرکت بود، مورد اصابت قرار گرفت. در ادامه این گزارش آمده است: سه فروند پهپاد ناشناس روز چهارشنبه به این کشتی بزرگ حمله کردند که از بندر حیفا، مشرف به خلیج، به سوی بندر کنستانتسا در رومانی در حرکت بود. حمله در نزدیکی سواحل بلغارستان، در دریای سیاه، رخ داد. کشتی «کان‌شیپ‌جت» به‌شدت آسیب دید و به گفته مقام‌های بلغارستان، طی شب غرق شد. کشتی حامل باتری‌های لیتیومی، مواد قابل اشتعال و سایر مواد خطرناک بود. 18 خدمه کشتی نجات یافتند.