*مشکل دشمن این است که پدیده مقاومت را با محاسبات مادی می‌سنجد. مقاومت نیرویی درون‌زاست و هیچ‌گاه صرفاً مقهور نقشه دشمن و محدودیت‌های محیطی نمی‌شود. مقاومت مانند آب زلالی است که راه‌های بقا، استمرار و مبارزه خود را پیدا می‌کند و جلو می‌آید.

سلطانعلی‌پور

*آمریکا به محاصره دریایی ایران، دل خوش نباشد. اگر محاصره می‌توانست توان مقاومت را از بین ببرد، غزه که سال‌هاست تحت محاصره است، باید مدت‌ها پیش از مدار مقاومت خارج می‌شد. کشور ایران که اصلاً قابل قیاس با غزه نیست.

شعبانی

*در سال ۲۰۲۵ فقط یک کابل در باب‌المندب آسیب دید، ولی بورس نیویورک، توکیو و لندن مختل و نابود شدند. حالا فکر کنید ۷ کابل در خلیج فارس که پایگاه هوش مصنوعی هستند نابود بشوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ غرض این که تنگه هرمز از هر جهت یک اهرم فشار قویِ جدید برای ایران محسوب می‌شود.

یاسمی

*در قسمتی از بیانیه مهم مقاومت عراق که اخیراً صادر شده، آمده است: ایستادن در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر، وظیفه‌ای است که فطرت انسانی سالم آن را ایجاب می‌کند. تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی علیه جمهوری اسلامی، واقعیتی از جنگ بین دو اردوگاه حق و باطل را نشان می‌دهد.

کارجو

*امروز خلیج فارس شاهد تحقیر آمریکا در مقابل نسل‌های ایرانی است. از نسل شهید مهدوی‌ها و شهید تنگسیری‌ها تا جوانان دهه هفتادی و هشتادی، به‌عنوان «معماران تنگه هرمز» دست به دست هم داده‌اند و سینه به سینه با امام خود پیمان بسته‌اند که آمریکا را از خلیج همیشه فارس خارج و ثابت کنند خلیج فارس، خانه ایران است و بیگانگان در آن جایی ندارند.

قدیری‌اصل

*سفر نمایندگان عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران نشان می‌دهد کشورهای منطقه جایگاه ایران به‌عنوان بازیگری محوری و توانایی آن برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه، به‌ویژه از طریق شرکایش و در رأس آن‌ها انصارالله یمن را پذیرفته‌اند. به عبارت دیگر، متوجه شده‌اند نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ایران، نظم منطقه‌ای باثباتی ایجاد کرد.

دژآهنگ

*حضور وزرای دفاع کشورهای منطقه در تهران تأیید تبدیل شدن ایران به قدرت چهارم جهان است و این‌ دست تحولات، تثبیت این تحول بزرگ خواهد بود.

فتحی

*کودتاچیان مورد حمایت آمریکا که قصد داشتند از طریق انتخابات قدرت را در برزیل به دست بگیرند، نتوانستند داسیلوا، رئیس‌جمهور منتخب، و طرفدارانش را شکست دهند. پیروزی داسیلوا در برزیل ضربه‌ای بزرگ به تلاش‌های ترامپ برای تقویت نفوذ آمریکا و اسرائیل در آمریکای لاتین است.

سلیم‌خانیان

*هزینه ۳۶۶ میلیون دلاری ایلان ماسک در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای تغییر نتیجه انتخابات به نفع حزب جمهوری‌خواه، قماری است که اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، سرمایه‌گذاری ۳۶۶ میلیون دلاری ماسک به یک باخت سنگین تبدیل خواهد شد و نفوذ او در واشنگتن به چالش کشیده می‌شود.

اقبالی

*مطابق پژوهشی که در لبنان صورت گرفته، ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی، خواستار حفظ سلاح مقاومت تا زمانی هستند که دولت قادر به تأمین امنیت نباشد و ۸۷,۵ درصد نیز خلع سلاح پیش از رفع تهدید را خطرناک می‌دانند. همچنین ۸۸,۶ درصد از تنظیم رابطه مقاومت و ارتش در چارچوب راهبرد دفاعی ملی حمایت کرده‌اند. بر اساس نتایج این پژوهش، ۹۵,۹ درصد شرکت‌کنندگان توان فعلی دولت لبنان برای مقابله با حمله گسترده رژیم صهیونی را بسیار ضعیف و ناکافی می‌دانند.

لطیفی‌آزاد

*اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا، در اظهاراتی که روزنامه صهیونی «معاریو» منتشر کرده، احتمال داده جنگ سعودی با یمن و تحرکاتی از داخل ساختار قدرت عربستان، به برکناری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، منجر بشود. سناریویی که وی آن را با سقوط شاه ایران در سال ۱۹۷۹ مقایسه کرده است.

اکبرپور

*پترائوس، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که فرماندهی سنتکام را نیز در کارنامه دارد، در یک نشست امنیتی به کارآمدی پهپادهای ایران اعتراف کرده و با اشاره به تجربه جنگ اوکراین و تأثیر فناوری‌های نوین بر میدان نبرد، گفته پهپادهای ایران با وجود استفاده در مقیاسی کمتر از اوکراین، مشکلات قابل‌توجهی برای طرف مقابل ایجاد کرده‌اند. وی اظهار داشته به خاطر داشته باشید که اوکراین روزانه از ۱۰ هزار پهپاد استفاده می‌کند. در حالی که فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها حتی در کل این کارزار، این تعداد پهپاد استفاده کرده باشند.

تیموری

*پس از سقوط حکومت بشار اسد، رژیم صهیونیستی جنگ روانی گسترده‌ای را با این ادعا آغاز کرد که حزب‌الله پس از شهادت سیدحسن نصرالله، مسیر پشتیبانی تدارکاتی و نظامی خود را نیز از دست داده و به‌زودی از میان خواهد رفت. اما با گذشت حدود یک سال، این رژیم ناچار شد به این موضوع اذعان کند که همچنان مقادیر قابل‌توجهی سلاح از سوریه وارد لبنان می‌شود. به‌طوری‌که رژیم صهیونیستی از سلاح‌های جدیدی که حزب‌الله در جنگ ۴۰ روزه به کار گرفت، به‌شدت غافلگیر شده است.

عطارزاده

*پذیرش راهکار مذاکره در شرایطی که دشمن با بحران انسداد و درماندگی مواجه شده، خدمت به مردم نیست، بلکه برای دشمن راه تنفس ایجاد کردن است. باید آن‌قدر گلوی دشمن را فشار داد تا به یقین رسید که درخواست مذاکره او نه برای عبور از بحران انسداد در جنگ، بلکه حقیقتاً برای پایان جنگ باشد.

براتی

*باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در سخنرانی اخیر خود ترامپ را به صدام تشبیه کرد و ۷ ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، اعتراف نمود صدها آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند و ذخایر موشکی آمریکا رو به پایان است.

میلانی

*فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که هجوم مسافران برای خروج از امارات را نشان می‌دهد که باید گفت در سایه افزایش نگرانی‌های امنیتی و در پی هشدارهای منتسب به آمریکا و کشورهای اروپایی درباره وضعیت امنیتی منطقه، گزارش‌ها از ازدحام و سردرگمی مسافران در فرودگاه دبی حکایت دارد.

نجات‌بخش

*پاسکال، ریاضیدان فرانسوی، به خدا اعتقاد نداشت. در سال‌های آخر عمرش، وقتی از بالای پل به رودخانه افتاد، طبق محاسبات ریاضی باید کشته می‌شد، اما نجات یافت و به خدا اعتقاد پیدا کرد. عرض می‌کنم کسانی که هنوز به قدرت الهی در حفظ ایران عزیز ایمان نیاورده‌اند، باید تاکنون فهمیده باشند این کشور خدا دارد؛ پس برای ملتی با تحمل ۴۷ سال تحریم، جنگ، ترور، کودتا و... نباید نسخه ترکمنچای دیگری بپیچند.

دودانگه

*حضور نظامی آمریکا در منطقه همواره با ادعای تأمین امنیت همراه بوده، ولی تجربه دو دهه گذشته نشان داده است حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای لزوماً به امنیت پایدار منجر نمی‌شود و در بسیاری از مقاطع، خود به عاملی برای افزایش تنش و مداخله در معادلات منطقه تبدیل شده است.

پیمان‌فر

*یکی از مقامات رژیم صهیونیستی، بزرگ‌ترین شکست‌های دولت بنیامین نتانیاهو را ضربه زدن به سطح استراتژیک سیستم دفاعی رژیم و آسیب وارد کردن به شکل بی‌سابقه به جایگاه بین‌المللی اسرائیل دانسته است.

کاظمینی

*تنگه هرمز برای ایران تقریباً معادل یک سلاح هسته‌ای است. این ابزار در برخی جهات، قدرتمندتر نیز می‌باشد؛ چون قابل استفاده است. بعضی کشورها سلاح هسته‌ای دارند، ولی امکان استفاده از آن را ندارند.

اعلاباف

*جیمز تالاریکو، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا جواب دندان‌شکنی به غرب‌زدگان ایرانی داده و در توضیح اهمیت تنگه بی‌بدیل هرمز و تأثیرات آن گفته است؛ تنها راه پایین آوردن قیمت بنزین و گازوئیل، پایان دادن به این جنگ فاجعه‌بار در ایران است!

تربتی

*سناتور لیندسی گراهام فاسدالاخلاق و ملعون از تله‌گذاری علیه روسیه و این بار به قیمت ویرانی اوکراین در دیدار با زلنسکی گفته بود: روس‌ها دارند در جنگ اوکراین می‌میرند. این، بهترین پولی است که ما تا به حال خرج کرده‌ایم!

سپهری