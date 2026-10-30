زیر تریلی!(گفت و شنود)

گفت: ترامپ در مصاحبه‌ای گفته است؛ «‌من جنگ با ایران را آغاز

نکرده‌ام‌»!

گفتم: مردک پلید کودک‌خوار یادش رفته که چقدر رجز می‌خواند و قُمپز در می‌کرد که برای براندازی ایران دست به حمله زده است‌(!) و باد به غبغب می‌انداخت که نهایتاً ظرف دو هفته کار ایران را تمام

می‌کنم!

گفت: در مصاحبه دیگری با فاکس‌نیوز گفته است؛ «‌مجبور بودم به ایران حمله کنم‌»!

گفتم: حالا که نه فقط به هیچ‌یک از اهدافش نرسیده، بلکه تمام هدف‌هایی که اعلام کرده بود نتیجه معکوس داشته است، با این دری‌وری‌ها و ادعاهای متناقض می‌خواهد شکست ذلت‌بار آمریکا در مقابل ایران را لاپوشانی کند.

گفت: با این همه پلیدی و حماقت و جنایت و غرق بودن در فساد و‌... ادعا کرده که هوادارانم حاضرند به خاطر من از جان خود هم بگذرند!

گفتم: یارو می‌گفت؛ امروز یکی از آشناهایم را دیدم که حاضر بود به خاطر من بمیرد! پرسیدند؛ مگر چنین آدم احمقی هم پیدا می‌شود؟! گفت؛ خودش بهم گفت؛ حاضرم بمیرم و زیر تریلی برم و تکه‌تکه بشوم ولی قیافه نحس و نجس تو را نبینم!