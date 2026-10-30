فراخوان اینترنتی اخیر

ربع پهلوی در تلگرام و معرفی ربات برای جذب نیرو، ذیل تنها یک ابتکار دیجیتال ساده نیست.

در روزهای اخیر، ربع پهلوی، سرکرده گروهک تروریستی سلطنت‌طلبان، فراخوان اینترنتی جدیدی را در سکوی تلگرام استارت زده که باعث حواشی فراوانی شده است؛ گفته می‌شود که هدف از این پروژه، جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان خارج از کشور، فعال‌سازی کانون‌های آشوب مسلحانه و کلونی‌سازی است.

پیش از این، ربع پهلوی در آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در هماهنگی با موساد و ذیل پروژه «توانمندسازی اجتماعی»، زمینه ناامن‌سازی داخلی و مداخله خارجی را کلید زده بود.

اما نکته جالب‌توجه آن است که کاربران فضای مجازی به دلیل شناخت ماهیت تروریستی سلطنت‌طلبان، چت‌بات پهلوی را دست انداخته و با دادن اطلاعاتی غلط و اغلب طنزآمیز، به‌اصطلاح او را سرکار گذاشته‌اند. این موضوع به یک ژانر جالب در فضای مجازی تبدیل شده است، اما پروژه جدید پهلوی با چه انگیزه‌ای کلید خورده و چه مخاطبانی دارد؟

فراخوان اینترنتی اخیر ربع پهلوی در تلگرام و معرفی ربات برای جذب نیرو، ذیل تنها یک ابتکار دیجیتال ساده نیست. این اقدام در بستری از پیشینه‌های سازماندهی برون‌مرزی، پیوندهای مستند با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و هسته‌های تروریستی فعال در داخل ایران شکل گرفته است.

ربات تلگرامی: ابزار جمع‌آوری داده‌های هویتی

ماهیت فنی این ربات، نخستین لایه تهدید را آشکار می‌سازد. برخلاف «چت مخفی» تلگرام، پیام‌های ارسالی به ربات‌ها برای اپراتورهای ربات قابل مشاهده است و فاقد رمزنگاری سرتاسری هستند. گزارش‌ها تأیید می‌کنند که ربات مذکور اقدام به درخواست نام واقعی و سایر مشخصات فردی از کاربران کرده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از گفت‌وگو با ربات، درباره «ضرورت ارائه نام واقعی» و خطرات نگهداری این اطلاعات ابراز نگرانی کرده‌اند.

این درخواست اطلاعات هویتی، در حالی مطرح می‌شود که دفتر ربع پهلوی خود اذعان کرده است هیچ جزئیاتی درباره محل نگهداری داده‌ها، مدت‌زمان حفظ آن‌ها، سطح دسترسی افراد و عدم انجام بررسی امنیتی مستقل ارائه نکرده است.

این وضعیت، سطح حمله را از یک کانال واحد به یک اکوسیستم آلوده گسترش می‌دهد: کاربر نه‌تنها در معرض داده‌کاوی توسط اپراتور اصلی است، بلکه ممکن است اطلاعات خود را به یک بازیگر ثالث جعلی نیز تحویل دهد. نکته قابل‌توجه آن‌که چارچوب اتهام «جاسوسی» در این پرونده، صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، فرامرز دادرس، کارشناس مسائل امنیتی و افسر سابق گارد شاهنشاهی، این طرح را «جاسوسی ملی» نامیده و آن را ابزاری برای جذب جاسوس از داخل ایران به نفع اسرائیل توصیف کرده است.

از نگاه این افسر اطلاعاتی، هرگاه از افراد داخل ایران خواسته شود نام واقعی و وابستگی سازمانی خود را از طریق کانالی غیررمزنگاری‌شده ارسال کنند، مجموعه داده‌ای تولید می‌شود که برای غربالگری ارزش اطلاعاتی بالایی دارد.

گزارش ایران‌نیوز آپدیت نیز شکاف میان ادعا و ظرفیت عملیاتی را برجسته می‌کند. در این گزارش اشاره شده است که پهلوی در ژوئیه ۲۰۲۵ مدعی ثبت‌نام ۵۰ هزار نفر از مقامات و پرسنل نظامی شده بود، اما خود اذعان داشت که اطلاعات آنان هنوز نیازمند «بررسی و تأیید» است. یک سال بعد، هیچ شواهد مستقل عمومی درباره اینکه چه تعداد از این ثبت‌نام‌ها به «همکاری عملیاتی» منجر شده‌اند، وجود ندارد. این شکاف، ارزش باقی‌مانده را نه در شبکه عملیاتی، بلکه در خودِ داده‌های هویتی متمرکز قرار می‌دهد.

کاوه عباسیان، فعال رسانه‌ای خارج از کشور، این پروژه را صهیونیستی خوانده و تصریح می‌کند: برجسته‌سازی ربع پهلوی محصول هژمونی رسانه‌ای خارجی و حمایت موساد و سیا است و پهلوی به‌عنوان پروژه برای نهادهای سازمان سیا و نهاد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، تعریف شد. گزارش‌های دیگری نیز از همکاری مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی با فرقه تروریستی سلطنت‌طلب و نمود عینی آن در «ده‌ها کانال و اکانت فعال در فضای مجازی، به‌ویژه تلگرام» خبر می‌دهند. این هم‌پوشانی تاکتیکی، استفاده مشترک از زیرساخت تلگرام برای جذب، سازماندهی و هدایت، می‌تواند مبنای فنی «پروژه آمریکایی-صهیونیستی» را تقویت کند.

اما جالب آن‌که ماهیت پروژه پهلوی واکنش گسترده کاربران فضای مجازی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کاربران با انتشار اسکرین‌شات‌های گفت‌وگو با ربات، آن را به «سوژه‌ای برای شوخی و تمسخر» تبدیل کرده و با ارائه اطلاعات نادرست و طنزآمیز، کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده را مختل کرده‌اند.

سه تلاقی مهم

در پروژه جدید تروریست‌ها

مجموعه شواهد نشان می‌دهد که فراخوان تلگرامی اخیر را نمی‌توان صرفاً یک اقدام تبلیغاتی یا فنی دید. این اقدام در تلاقی سه عامل قرار می‌گیرد: جمع‌آوری متمرکز داده‌های هویتی از شهروندان ایرانی از طریق کانالی بدون رمزنگاری سرتاسری و بدون شفافیت داده؛ پیشینه مستند سازماندهی خشونت‌آمیز و هم‌پوشانی راهبردی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که گزارش‌های آن را تأیید می‌کنند.

پس از فتنه مسلحانه هسته‌های تروریستی سال ۱۴۰۴ که ربع پهلوی آن را جنگ نامید و کشته‌شدگان را تلفات خواند، میزان رفتار هیستریک به کنش‌های پهلوی بالاست. بسیاری از کاربران رسانه‌ای پهلوی را پروژه آمریکایی-صهیونیستی نامیده که برای منافع شخصی حتی حاضر به مداخله خارجی در امور داخلی ایران است.

تروریسم سلطنتی در ماه‌های اخیر جنبه‌ واگرا نیز به خود گرفته، از این رو بسیاری سلطنت‌طلبان را یک سازمان تروریستی تجزیه‌طلب می‌خوانند. به گزارش مشرق، استفاده از بستر تلگرام توسط تروریست‌ها و تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای رفع فیلترینگ آن قابل ملاحظه و تحلیل ویژه است. بر اساس گزارش‌های متعدد از کاربران، ربات پهلوی با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات شخصی طراحی شده است.