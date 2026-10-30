تجلیل سرلشکر وحیدی و سردار موسوی از اردوی جهادی درمانی «خدمت فاطمی»

فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام‌هایی از تلاش و ایثار پزشکان و جهادگران طرح «خدمت فاطمی» در شیراز قدردانی کردند.

سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی از تلاش و ایثار پزشکان و جهادگران طرح «خدمت فاطمی» در شیراز تقدیر کرد.

به گزارش مهر، در بخشی از پیام فرمانده کل سپاه آمده است: سلام و درود خدا بر امام شهیدی که نوید بعثت ملت بزرگ ایران را در یکی از بهترین بزنگاه‌های تاریخ ایران عزیز قرار داد و خود تحقق‌بخش تحول اجتماعی شگرفی در مسیر انقلاب بزرگ اسلامی شد. جریان بعثت مبارک، دستاوردهای عظیمی را به نمایش گذاشت که خدمت ارزشمند شما جهادگران نیروی هوافضا، مجموعه فرهنگی جهادی فرماندهان شهید، جهادگران قرارگاه احمد بن موسی(ع) و سایر جهادگران خدمت فاطمی از جمله آن است.

سرلشکر وحیدی خاطرنشان کرد: تلاش و ایثارگری پرمعنای شما عزیزان در خدمت‌رسانی به مراکز آسیب‌دیده از جنگ، که امتداد حرکت رزمندگان جهادگر در جبهه‌های ضد استکباری و ضد صهیونیستی است، ارج می‌نهم و توفیق روزافزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت زعامت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی از پزشکان و ‌پرستاران اردوی جهادی درمانی «خدمت فاطمی» تقدیر کرد.

به گزارش فارس، در پیام سردار موسوی آمده است: شأن منزلت انسان‌ها در درگاه الهی در تناظر با تلاش و همت آنها در خدمت به خلق خدا است. خالق هستی همه کائنات را در خدمت بشر قرار داده و چه زیباست که انسان‌هایی از این صفت الهی، الهام گرفته و وجود خود را وقف اشرف مخلوقات قرار می‌دهند و برای جلب رضایت حضرت حق، خدمت به خلق را وظیفه خود می‌دانند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه ابراز داشت: به همت و تلاش جهادی شما عزیزان که در مجاورت میدان رزم و مشهد ایثارگران نیروی هوافضا، برای کاهش بخشی از آلام مردم عزیزمان خدمت‌رسانی می‌نمایید، درود می‌فرستم و برای موفقیت‌های روزافزون دعا می‌نمایم.