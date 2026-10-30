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کد خبر: ۳۴۱۰۸۱
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
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مخبر: اروپا در همکاری با آمریکا باد کاشت و امروز طوفان درو می‌کند

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: اروپا در چارچوب همکاری ناتو با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان بحران اقتصادی و اجتماعی را درو 
می‌کند.
محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، شامگاه پنجشنبه (۷ آبان‌ماه) در پی شکل‌گیری اعتراضات مردمی در چند کشور اروپایی و همچنین اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه که بحران‌های امروز پاریس را به تنگه هرمز مرتبط دانسته، در صفحه شخصی خود نوشت: اروپا در روزهای جولان ترامپ علیه جمهوری اسلامی، با عملکرد خود در قالب همکاری ناتو، باد کاشت و امروز با بحران اقتصادی و اجتماعی در حال درو کردن طوفان خودخواسته است.
وی افزود: مکرون حالا آشوب‌های پاریس را به تنگه هرمز گره زده است.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تأکید کرد: پیامدهای جنگ نابخردانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جهانی است.

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