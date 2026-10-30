شکست‌های پیاپی، دونالد ترامپ را به آشفته‌گویی ضدونقیض و عقب‌نشینی از مواضع قبلی مجبور کرده است.

او که تا پیش از این با صدای بلند می‌گفت مثل دزدان دریایی رفتار می‌کند و می‌خواهد نفت ایران را هم مثل ونزوئلا غارت کند، دیروز مدعی شد: من جنگ با ایران را که سال‌هاست تهاجمی عمل کرده و بسیاری از آمریکایی‌ها را کشته، آغاز نکردم. آن‌ها جنگ را در سال ۱۹۷۹ با ما آغاز کردند. اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، من با آن‌ها به‌عنوان «جناب» صحبت می‌کردم. من قصد ندارم با آن‌ها به‌عنوان جناب صحبت کنم. همه می‌دانند که ما مجبور بودیم به ایران حمله کنیم.

ترامپ می‌دانست که نباید جنگ را شروع کند

ترامپ شدیداً تحت فشار منتقدان و افکار عمومی قرار دارد که چرا جنگی احمقانه را آغاز کرد و هزینه‌ای سنگین را روی دوش مردم آمریکا گذاشت. در این زمینه، باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق گفت: ترامپ می‌دانست که جنگ با ایران را نباید شروع می‌کردیم. بدترین کاری که او کرد، این بود که جنگی علیه ایران به راه انداخت. من با ایران در برجام توافق کردم که سلاح هسته‌ای نسازند. اکنون تنگه هرمز دست ایران است. به همین دلیل قیمت نفت و گازوئیل اکنون بالاست.

چرا ترامپ دچار انفعال شده و می‌گوید که مجبور شدیم به ایران حمله کنیم؟ پاسخ را «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو آمریکا می‌دهد: «قیمت انرژی و کالاها و خدمات در هفته‌های اخیر دوباره افزایش یافته و تورم همچنان بیش از حد بالاست. قیمت نفت، عمدتاً در پی تحولات ژئوپلیتیکی، همچنان به افزایش ادامه داده است».

انفجارها در تنگه هرمز را سانسور کنید!

برت اریکسون، مدیر ارشد یک شرکت مشاور ریسک می‌گوید آمریکا حتی سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) را هم مجبور کرده تا بسیاری از حوادث اعلام‌شده توسط ایران در تنگه هرمز را مخفی کرده و گزارش نکند. فشار آمریکا تنها به سازمان‌های جهانی ختم نمی‌شود و کشتی‌ها هم از این فشار مستثنی نیستند. طبق گزارش‌ها، ناخدای یک شناور ثالث مشاهده کرده که شناور دیگری در آتش می‌سوزد و این موضوع را گزارش کرده است. یعنی به دلیل فشار آمریکا، کشتی آتش‌گرفته جرأت اعلام حمله را ندارد.

بن‌بست عملیات انتقال نفت

و فرار غول‌های نفتی از امارات

مؤسسه HFI از ناکامی عملیات موسوم به «ابرخوشه‌ای» با طراحی امارات و مشارکت آمریکا برای انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داد. به گزارش این مؤسسه، عبور نفت از تنگه هرمز در پی تشدید برخورد ایران با متخلفان در یک ماه گذشته، به نزدیک صفر رسیده است. عملیات ابرخوشه‌ای عملیاتی است که نفت را با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله عبور از تنگه با کشتی شاتل و کشتی‌به‌کشتی از خلیج‌فارس خارج می‌کند و توسط امارات طراحی شده است.

در همین حال، خبرگزاری‌ها می‌گویند شرکت‌های نفتی اکسون‌موبیل و شورون، برنامه سفر مدیران ارشد خود به امارات برای شرکت در کنفرانس نفتی «آدیپک» (ADIPEC) در هفته آینده را به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو کردند. آدیپک بزرگ‌ترین نمایشگاه و کنفرانس سالانه انرژی جهان است که در ابوظبی و به میزبانی شرکت ملی نفت ابوظبی برپا می‌شود.

مرتس: ایرانی‌ها قوی‌تر از حد انتظار هستند

ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه اذعان کرد: جنگ علیه ایران، انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت، عامل اصلی افزایش اعتراضات در فرانسه است.

هم‌زمان، فردریش مرتس صدراعظم آلمان گفته است: در تلاشیم جنگ ایران را هرچه سریع‌تر به پایان برسانیم. استراتژی ایالات متحده برای خروج از جنگ با ایران نامشخص است. روشن است که ایرانی‌ها قوی‌تر از حد انتظار هستند. در تلاش هستیم تا جنگ ایران را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانیم.

مرتس، خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ شد و گفت: من فقط می‌توانم از همه طرف‌های درگیر بخواهم که بپذیرند این مناقشه راه‌حل نظامی ندارد.

صدراعظم آلمان همچنین گفت افزایش قیمت انرژی تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو به اروپا هزینه تحمیل کرده است.

مرتس قبلاً هم گفته بود که جنگ آمریکا نسنجیده بود و ایران آمریکا را تحقیر کرد.

گزارش فاکس‌نیوز و اکونومیست

درباره شکست حامیان ترامپ

نشریه اکونومیست بر اساس مدل پیش‌بینی انتخاباتی خود اعلام کرد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، ۹۵ درصد شانس برای کسب اکثریت کرسی‌ها و بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان دارند. پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند زمینه را برای مقابله با برنامه‌های سیاسی دونالد ترامپ و آغاز تحقیقات نظارتی درباره عملکرد دولت او فراهم کند.

همچنین برآورد فاکس‌نیوز (شبکه فاکس‌نیوز) از شش ایالت رقابتی، براساس میانگین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد: در ایالت مین، جکسون دموکرات از کولینز جمهوری‌خواه، ۱.۴ درصد جلوتر است. در ایالت میشیگان، ال‌سید دموکرات از راجرز جمهوری‌خواه، ۳.۲ درصد جلوتر است. در ایالت آلاسکا، پلتولا دموکرات از سالیوان جمهوری‌خواه، ۱.۲ درصد جلوتر است. در ایالت آیووا، هینسون جمهوری‌خواه از تورک دموکرات، ۰.۶ درصد جلوتر است. در ایالت تگزاس، تالاریکو دموکرات از پکستون جمهوری‌خواه ۲.۱ درصد جلوتر است. در ایالت کارولینای جنوبی، گراهام جمهوری‌خواه از اندروز دموکرات، ۲.۴ درصد جلوتر است. براساس این برآورد، اکثریت مجلس سنا، در اختیار حزب دموکرات خواهد بود.

نظرسنجی فایننشال تایمز و فوکال‌دیتا هم می‌گوید: حدود ۶۹ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده‌اند که نسبت به «فساد، معاملات شخصی یا تعارض منافع» در دولت ترامپ «بسیار» یا «تا حدی» نگران هستند.

۸۱ درصد آمریکایی‌ها جنگ را

عامل افزایش هزینه‌های زندگی می‌دانند

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس «در آستانه انتخابات کنگره که مثل همه‌پرسی خواهد بود، ترامپ در عمل به وعده کاهش هزینه‌ها دچار مشکل شده. همان ناامیدی‌ که موجب بازگشت او شد، می‌تواند کنگره را از جمهوری‌خواهان بگیرد. رأی‌دهندگان در تأمین هزینه‌ سوخت و مواد غذایی دچار مشکلند و ترامپ را مسئول می‌دانند».

وب‌سایت الجزیره هم در تحلیلی خاطرنشان کرد: جنگ ایران با تأثیر بر هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها کاری کرده که سیاست خارجی که در انتخابات همیشه یک موضوع فرعی بود، به خاطر عواقب اقتصادی به یک مسئله اصلی تبدیل شود.

جاناتان گایر، مدیر «مؤسسه امور جهانی» می‌گوید: «جنگ ایران مسئله‌ای است که مستقیماً به زندگی روزمره خانواده‌ها مربوط می‌شود. رأی‌دهندگان معمولاً سیاست خارجی را در صدر اولویت‌ قرار نمی‌دهند، اما در حال حاضر سیاست خارجی چنان با اقتصاد درهم‌تنیده شده که اساساً سیاست خارجی همان اقتصاد است.» نتایج نظرسنجی مؤسسه امور جهانی نشان می‌دهد ۶۰ درصد رأی‌دهندگان احتمالی از نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ ناراضی بودند. آنچه برای جمهوری‌خواهان نگران‌کننده است، این است که اکثریت قاطع، ۸۱ درصدی موافقند که جنگ ایران هزینه‌های زندگی را افزایش داد.

روایت فارین پالیسی

نشریه فارن پالیسی در یادداشتی نوشت: پیروزی احتمالی دموکرات‌ها و تصاحب یک یا هر دو مجلس کنگره می‌تواند مسیر اعمال فشار بر دولت ترامپ را در پنج محور اصلی شامل جنگ ایران، اتهامات فساد، اوکراین و ناتو، عملیات نظامی در آمریکای لاتین و قانون‌گذاری هوش مصنوعی هموار کند؛ تحولاتی که حتی ممکن است به تلاش برای قطع بودجه جنگ ایران و افزایش نظارت کنگره بر سیاست خارجی کاخ سفید منجر شود.

بسیاری از رأی‌دهندگان، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ورود به جنگ با ایران و همچنین جنگ تجاری او با کانادا را از عوامل آسیب‌دیدن وضعیت مالی و معیشتی خود می‌دانند.

التماس ۷۰ درصد آمریکایی‌ها

برای پایان دادن به جنگ ایران

وب‌سایت مادِر جونز هم گزارش داد: ۷۰ درصد آمریکایی‌ها برای پایان جنگ ایران التماس می‌کنند. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است. جنگی که از ابتدا نیز محبوبیت چندانی نداشته، اکنون با مخالفت گسترده‌تر افکار عمومی روبه‌روست. تازه‌ترین نظرسنجی آسوشیتدپرس و مرکز نورک نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد رأی‌دهندگان، پایان جنگ را از اولویت‌های اصلی دولت می‌دانند. هم‌زمان، هشت نفر از هر ده نفر خواهان آن‌اند که کاهش هزینه‌های زندگی در صدر دستور کار دوره بعدی کنگره قرار گیرد.

این دو مطالبه از یکدیگر جدا نیستند؛ افزایش قیمت سوخت، بلیت هواپیما و نرخ وام مسکن، هزینه‌های جنگ را به زندگی روزمره خانوارها کشانده است. برآورد مؤسسه مودیز نشان می‌دهد این فشارها به‌طور متوسط دو هزار دلار هزینه اضافی به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده‌اند. نظرسنجی سپتامبر فاکس‌نیوز نیز نشان داده بود شش نفر از هر ده آمریکایی با اقدام نظامی علیه ایران مخالف‌اند.

دونالد ترامپ در برابر این نگرانی‌ها همچنان از عملکرد جنگی خود دفاع می‌کند و حتی مدعی است قیمت بنزین در دوره او از دوران باراک اوباما و جو بایدن پایین‌تر است. ارقام اما تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند: میانگین قیمت بنزین در دوره دوم اوباما ۲.۹۵ دلار و در دوره بایدن ۳.۴۷ دلار بود، درحالی‌که قیمت کنونی به حدود ۴.۳۰ دلار رسیده است. نظرسنجی فاکس‌نیوز نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آمریکایی‌ها باور ندارند ترامپ برای پایان دادن به جنگ برنامه‌ای داشته باشد.

بلند شدن صدای بحران در بازار سهام آمریکا

۳.۵۴ تریلیون دلار از ۵ سهام «هفت شرکت بزرگ آمریکا» از زمان بالاترین سطح تاریخی‌شان از دست رفته است.

• گوگل: ‎۱.۵۴- تریلیون دلار (‎۳۰.۸٪ -)

• انویدیا: ‎۷۳۴- میلیارد دلار (‎۱۲.۵٪ -)

• آمازون: ‎۴۵۸- میلیارد دلار (‎۱۴.۸٪ -)

• متا: ‎۴۳۴- میلیارد دلار (‎۲۱.۳٪ -)

• تسلا: ۳۷۳- میلیارد دلار (‎۱۸.۹٪ -)

۵ شرکت از ۷ شرکت «هفت باشکوه» اکنون بیش از ۱۰٪ افت کرده‌اند، و گوگل و متا پیش‌تر وارد بازار نزولی شده‌اند.

جنگ با ایران فاجعه تمام‌عیار بود؛

اقتصاد آمریکا به خاک سیاه نشست

دکتر سارا پین، استاد تاریخ و استراتژی کلان در «کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا» تأکید کرد: جنگ ایران احتمالاً یکی از ناکارآمدترین جنگ‌ها در تاریخ بشر است. قاعده جنگ این است که هزینه را به حریف تحمیل کنی؛ اما این درگیری اقتصاد آمریکا را به خاک سیاه نشاند و دقیقاً نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. اقتصاد ایالات متحده را به‌شدت تخریب کرد. نظام ائتلافی آمریکا را از هم پاشید. ایران آسیب دیده، اما خسارات جانبی این جنگ، اقتصاد جهان را نیز به ورطه بحران کشانده است. این وضعیت ایالات متحده را از جایگاه یک شریک به عاملی مزاحم و برای بسیاری از کشورها به یک دشمن اصلی تبدیل می‌کند. این سطح از بی‌کفایتی واقعاً حیرت‌انگیز است.»

هر ارزیابی جدی و واقع‌بینانه‌ای باید نقاط قوت دشمن، نقاط ضعف خود و همچنین تمامی بازیگرانی را که ممکن است وارد منازعه شوند، بررسی کند. اما چنین ارزیابی‌ای اساساً وجود نداشت. نخستین اقدامی که ایران انجام می‌داد، بستن تنگه هرمز بود. پایگاه بزرگ دریایی آمریکا در بحرین عملاً غیرقابل‌دسترس می‌شود. گزینه جایگزین، جزیره دیه‌گو گارسیا است؛ پایگاهی که در فاصله ۲۵۰۰ مایلی، در منطقه‌ای دورافتاده و به‌اصطلاح در وسط ناکجاآباد قرار دارد. چنین وضعیتی به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل می‌شد.

جنگ، انگیزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را

افزایش داد

دکتر پین می‌افزاید: خودبزرگ‌بینی، زمینه‌ساز این وضعیت شد. افرادی که تصمیم‌های اصلی را اتخاذ می‌کنند، از نظر تاریخی و تخصصی صلاحیت لازم برای انجام این وظیفه را ندارند. ایرانی‌ها شناخت بسیار عمیق‌تری از آمریکایی‌ها دارند تا آمریکایی‌ها از ایرانی‌ها.

تلاش برای «حل‌وفصل مسئله ایران» با کشوری دارای ۹۰ میلیون جمعیت، از همان ابتدا واقع‌بینانه نبود و قابلیت تحقق نداشت. پیگیری هدفی غیرقابل‌تحقق، به‌طور اجتناب‌ناپذیر موجب فرسایش بیش از حد توان و منابع و در نهایت رقم خوردن پایانی نامطلوب می‌شود. درسی که جهان از این جنگ می‌گیرد، بسیار ساده است: به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید. این جنگ در عمل انگیزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را افزایش داد. ما دیگر هرگز شریک مورد اعتمادی نخواهیم بود. جنگ ایران صرفاً به شکست منتهی نشد؛ بلکه هزینه‌های آمریکا را به حداکثر رساند، اعتماد متحدان به واشنگتن را از بین برد و به تمامی رقبای آمریکا دلیل روشن‌تری داد تا ایالات متحده را تهدیدی علیه رفاه و رونق اقتصادی خود تلقی کنند.

هگست در آستانه عزل یا استیضاح

هم‌زمان با برکناری ژنرال برت سیلویا، مدیر بخش راهبرد، طرح‌ها و سیاست‌گذاری ستاد مشترک نیروهای مسلح از سوی وزیر جنگ آمریکا، بلومبرگ گزارش داد: پیت هگست، وزیر جنگ به دلیل نحوه مدیریت جنگ با ایران و همچنین عزل مقامات ارشد نظامی، تحت فشارهای فزاینده‌ای برای استعفا یا مواجهه با روند استیضاح قرار دارد. دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان در حال آماده‌سازی برای پیگیری روند عزل او هستند، در صورتی که رئیس‌جمهور ترامپ او را برکنار نکند.

در همین حال، «ویلیام مک‌ریون» دریاسالار بازنشسته و فرمانده سابق فرماندهی عملیات ویژه پنتاگون می‌گوید: واشنگتن با بن‌بست نظامی در جنگ با ایران روبه‌رو شده است. جنگ ایران نمونه‌ای آشکار از خطای دیرینه سیاست خارجی آمریکا است. حمله به اهدافی مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها دیگر لزوماً نمی‌تواند بر نتیجه جنگ تأثیر بگذارد. مشکل این است که گزینه‌های خوبی در اختیار نداریم.

همچنین بابی جونز افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا گفته است: آنچه در پایگاه‌های آمریکا رخ داد، صرفاً انهدام چند سازه نبود؛ این فروپاشی کامل ساختار پشتیبانی و لجستیک عملیاتی ایالات متحده در خاورمیانه توسط ایران است؛ این فاجعه ناشی از توهم برتری و تکبر آمریکایی پس از جنگ سرد است؛ این که تصور می‌کردند ما آمریکاییم، همین کفایت می‌کند!

قدرت تلافی دردناک ایران

نشریه نشنال اینترست در یادداشتی تحلیلی نوشت: ترامپ با ازسرگیری جنگ پیش از انتخابات مخالفت کرده، ولی برطرف‌شدن محدودیت انتخاباتی به معنای ناپدیدشدن هزینه‌های راهبردی نیست. افزایش قیمت انرژی، تلفات آمریکایی و خطر جنگ فرسایشی پابرجاست؛ واشنگتن نمی‌تواند زمان پایان عملیات را یک‌جانبه تعیین کند.

برگ برنده ایران نه مسدودسازی کامل تنگه هرمز، بلکه ایجاد تردید در امنیت کشتیرانی است. حملات مقطعی، مین‌گذاری یا تهدید معتبر می‌تواند بیمه‌گران و شرکت‌های حمل‌ونقل را عقب براند؛ حتی اگر اسکورت نظامی برقرار باشد.

جریان نفت با وجود ناامنی تا نزدیکی سطح پیش از جنگ بازیابی شده، اما درگیری تازه ممکن است این روند را معکوس کند. خطوط لوله عربستان و امارات جایگزین کامل هرمز نیستند و آسیب‌پذیرند. ناامنی هم‌زمان در باب‌المندب، با احتمال حملات حوثی‌ها و تغییر مسیر کشتی‌ها، هزینه حمل‌ونقل را تشدید می‌کند.

خطر بزرگ‌تر، تلافی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی و اهداف اقتصادی آسیب‌پذیر کشورهای خلیج فارس، از تأسیسات نفت و گاز تا فرودگاه‌ها و مراکز گردشگری است. اگر تهران جنگ تازه را تهدیدی وجودی بداند، دامنه پاسخ ممکن است شدیدتر شود.

دوران سلطه بی‌رقیب آمریکا تمام شده

سینا طوسی پژوهشگر مرکز سیاست بین‌الملل در واشنگتن در شبکه ایکس قدرت آمریکا را زیر سؤال برده و نوشت: آنها [کاخ سفید] واقعاً دارند از ویدئوهای لگویی ایران تقلید می‌کنند. واقعاً شگفت‌انگیز است که ایران در برابر ابرقدرت جهان چه کارهایی توانسته انجام دهد: نابودی پایگاه‌های آمریکا، سرنگونی ده‌ها فروند هواپیما و حالا حتی واداشتن آمریکا به تقلید از تبلیغاتش. هر اتفاق دیگری هم که بیفتد، دوران سلطه بی‌رقیب آمریکا به پایان رسیده است.

در همین حال، لی داچونگ ژنرال بازنشسته تایوانی اظهار کرد: ایران صراحتاً گفته که اگر دوباره حمله کنید دیگر هیچ ملاحظه‌ای در کار نخواهد بود؛ تمامی پالایشگاه‌های نفت کشورهای حوزه خلیج فارس، زیرساخت‌ها و مراکز پردازش داده‌های هوش مصنوعی و مهم‌تر از همه، کابل‌های مخابراتی بستر دریا هدف قرار خواهند گرفت. اگر این برگ برنده حیاتی رو شود، نظم کل اقتصاد جهان فرو خواهد پاشید. قطع‌شدن کابل‌های ارتباطی یعنی فلج‌شدن تبادل روزانه میلیاردها ترابایت داده و تراکنش‌های مالی جهانی و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های نفت خلیج فارس به‌خودی‌خود ضربه مهلکی است.

ایران و یمن در جنگ آبراه‌ها دست بالا را دارند

نشریه «فارن افرز» گزارش داد: آمریکا و متحدانش با وجود برتری نظامی، نتوانسته‌اند ایران و انصارالله یمن را از تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ بازدارند. حتی تهدید کشتی‌ها و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل نیز می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد. از همین رو، تشکیل یک ائتلاف دریایی مشترک برای حفاظت از تنگه هرمز و باب‌المندب ضروری دانسته شده است.

از سوی دیگر، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه اذعان کرد: منطقه می‌گوید «آمریکا، تو بالاخره به خانه برمی‌گردی. ما می‌دانیم که تو به خانه خواهی رفت، و ما می‌مانیم و این شیرِ زخمی (ایران).»