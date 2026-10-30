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کد خبر: ۳۴۱۰۷۷
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
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مشکل مسلمین، حکومت‌های مسلمین است(درمکتب امام)

مشکل مسلمین، حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها هستند که مسلمین را به این روز رسانده‌اند. ملت‌ها مشکل مسلمین نیستند. ملت‌ها با آن فطرت ذاتی که دارند، می‌توانند مسائل را حل کنند، لکن مشکل، دولت‌ها هستند. شما سرتاسر ممالک اسلامی را وقتی که ملاحظه کنید کم جایی را می‌توانید پیدا بکنید که مشکلاتشان به واسطه حکومت‌هایشان ایجاد نشده. این حکومت‌ها هستند که به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگی‌شان با ابرقدرت‌های چپ و راست، مشکلات را برای ما و همه مسلمین ایجاد کرده‌اند.
صحیفه امام؛ ج13؛ ص83 | جماران؛ 18 مرداد 1359

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