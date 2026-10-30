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کد خبر: ۳۴۱۰۷۶
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
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قالیباف:

رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه شب با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: شرایط ایران بارها و به‌طور شفاف به میانجی‌ها اعلام شده است. رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد.  به گزارش ایرنا، وی در ادامه افزود: پیشرفت تنها زمانی حاصل خواهد شد که هفت شرط ایران مورد پذیرش قرار گیرد. 

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