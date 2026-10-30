رئیس‌مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه شب با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: شرایط ایران بارها و به‌طور شفاف به میانجی‌ها اعلام شده است. رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد. به گزارش ایرنا، وی در ادامه افزود: پیشرفت تنها زمانی حاصل خواهد شد که هفت شرط ایران مورد پذیرش قرار گیرد.