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کد خبر: ۳۴۱۰۷۴
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
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ایران پاسخی به نامه ونس نداده است

ایران تاکنون پاسخی به پیام جی‌دی ونس نداده است و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح‌شده درباره محتوای این پیام صحت ندارد.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: نامه‌نگاری مقامات آمریکایی با ایران امر غیرعادی نیست و از زمان امام راحل تا نامه باراک اوباما به رهبر شهید انقلاب، در مواردی رخ داده است.
این مقام مطلع تأیید کرده است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پیامی برای سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال کرده است.
به گفته این منبع، ایران تاکنون پاسخی به این پیام نداده است و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح‌شده درباره محتوای این پیام صحت ندارد.

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