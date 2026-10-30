سپاه: انفجار سومین نفتکش در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند شمپاد دشمن خبر داد.
روز جمعه (۸ آبانماه) یک فروند شمپاد متعلق به دشمن که در حال تردد و فعالیت در محدوده عملیاتی شرق تنگه هرمز بود، توسط دریادلان نیروی دریایی ارتش مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: همچنین دو فروند نفتکش متخلف دشمن که بدون توجه به هشدارها و ضوابط اعلامشده، با خاموش کردن سامانههای ردیابی در مناطق ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز تردد میکردند، پس از برخورد با مینهای دریایی دچار آسیب و آتشسوزی شدند.
نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه مسئولیت کامل پیامدهای ناشی از تردد غیرمجاز و بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و دریایی بر عهده صاحبان نفتکشها خواهد بود، به دشمن هشدار داد که هرگونه تحرک، نفوذ یا اقدام تحریکآمیز در محدودههای تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با واکنش مقتدرانه و متناسب مواجه خواهد شد.
انفجار سومین نفتکش در مسیر غیرمجاز
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز جمعه (۸ آبانماه) اعلام کرد: یک سوپرنفتکش با اصابت به مین دریایی در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز منفجر شد.
این اطلاعیه افزود: این سومین نفتکشی است که امروز بهدلیل عبور از مسیر غیرمجاز دچار انفجار و آتشسوزی شده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: این سوپرنفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در دهانه تنگه هرمز رها شده و در حال سوختن است.
پیش از این نیز نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود: دو فروند نفتکش متخلف، یکی در محدوده شرق و دیگری در محدوده غرب تنگه هرمز، که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند، دچار حادثه شده و در آبهای جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند.