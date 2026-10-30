رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با بیان اینکه ساختن بمب اتمی برای ما مانند

اسباب بازی است اگر بخواهیم بسازیم، خطاب به ترامپ گفت: مگر بقیه را که ساختیم از تو اجازه گرفتیم؟ اگر هم تصمیم گرفتیم، از تو اجازه نمی‌گیریم.

محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در برنامه تلویزیونی جریان گفت: ساخت بمب اتمی برای ما مانند اسباب بازی است اگر بخواهیم بسازیم. ترامپ با همه جهالت و نادانی گفت مردم ایران، مردم بسیار تیزهوشی هستند و سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای می‌سازند اما بمب اتمی نباید داشته باشند. وی خطاب به ترامپ تأکید کرد: مگر بقیه را که ساختیم از تو اجازه گرفتیم؟ اگر هم تصمیم گرفتیم، از تو اجازه نمی‌گیریم.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی خاطرنشان کرد: ایران در صنعت هسته‌ای از پاکستان، هند و رژیم صهیونیستی جلوتر است.