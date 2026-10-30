کد خبر: ۳۴۱۰۷۲
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
محمدجواد لاریجانی:
ساختن بمب اتم برای ما مثل اسباببازی است
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با بیان اینکه ساختن بمب اتمی برای ما مانند
اسباب بازی است اگر بخواهیم بسازیم، خطاب به ترامپ گفت: مگر بقیه را که ساختیم از تو اجازه گرفتیم؟ اگر هم تصمیم گرفتیم، از تو اجازه نمیگیریم.
محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی در برنامه تلویزیونی جریان گفت: ساخت بمب اتمی برای ما مانند اسباب بازی است اگر بخواهیم بسازیم. ترامپ با همه جهالت و نادانی گفت مردم ایران، مردم بسیار تیزهوشی هستند و سلاحهای بسیار پیشرفتهای میسازند اما بمب اتمی نباید داشته باشند. وی خطاب به ترامپ تأکید کرد: مگر بقیه را که ساختیم از تو اجازه گرفتیم؟ اگر هم تصمیم گرفتیم، از تو اجازه نمیگیریم.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی خاطرنشان کرد: ایران در صنعت هستهای از پاکستان، هند و رژیم صهیونیستی جلوتر است.