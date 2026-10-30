نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات داخلی و اقتصادی آمریکا، گفت: امروز برای جهان روشن شده است که جمهوری اسلامی ایران کلیددار امنیت منطقه است و بدون حضور و مشارکت مؤثر ایران، دستیابی به ثبات و امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با مهر در ارزیابی نشست چهارجانبه اخیر ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، اظهار کرد: حضور مقامات این کشورها در تهران و برگزاری این نشست، پیش از هر چیز بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نشان می‌دهد که این کشورها بدون مشارکت و نقش‌آفرینی ایران، نه‌تنها قادر به تأمین امنیت منطقه نیستند، بلکه در حفظ امنیت داخلی و مدیریت مسائل کشورهای خود نیز با چالش مواجه خواهند شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تصور کرد که سه کشور حاضر در این نشست، بدون جلب رضایت یا هماهنگی با آمریکا، دست به چنین اقدامی زده باشند؛ این موضوع نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نیز به برگزاری چنین نشستی نیاز داشته‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها و به‌ویژه دونالد ترامپ با مشکلات جدی داخلی مواجه هستند. از سوی دیگر، مسائل اقتصادی و نوسانات ارزی نیز بر شرایط این کشور تأثیر گذاشته و مجموعه این عوامل موجب شده است که دولت آمریکا به دنبال راهکاری برای مدیریت فضای داخلی خود باشد.

ترامپ به دنبال بهره‌برداری تبلیغاتی از تحولات منطقه است

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه آمریکا در شرایط کنونی توان آغاز یک جنگ جدید علیه ایران را ندارد، اظهار کرد: با وجود اینکه آمریکایی‌ها همچنان برخی سیاست‌های تنش‌زا را دنبال می‌کنند و شاهد عربده‌کشی‌های مقامات این کشور علیه ایران هستیم، اما آنان به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات داخلی زیاد خود به دنبال اقداماتی هستند که بتوانند از آن‌ها بهره‌برداری تبلیغاتی کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد یک فضای تبلیغاتی جدید، بر شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی تأثیر بگذارد و افکار عمومی داخل این کشور را نسبت به سیاست‌های خود اقناع کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت سیاست حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما همواره بر ضرورت گسترش روابط دوستانه و همکاری با کشورهای همسایه تأکید داشته‌ایم و برگزاری چنین نشست‌هایی در تهران، از این منظر اقدامی مثبت و قابل‌توجه است.

وی افزود: اینکه کشورهای منطقه در تهران و با محوریت جمهوری اسلامی ایران گرد هم می‌آیند تا درباره موضوعات مهمی همچون تنگه هرمز، باب‌المندب، محور مقاومت، لبنان، فلسطین و سایر مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کنند، نشان‌دهنده جایگاه و قدرت ایران در معادلات منطقه است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: اصل برگزاری این نشست در تهران و طرح مسائل مهم امنیتی و سیاسی منطقه، اتفاقی مثبت بود و بیانگر آن است که کشورهای منطقه برای حل چالش‌های مشترک، به نقش و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران توجه دارند.

نسبت به اهداف اطلاعاتی آمریکا در پوشش مذاکرات هوشیار باشیم

نماینده مردم همدان در مجلس با هشدار نسبت به اهداف احتمالی آمریکا از تحرکات دیپلماتیک منطقه گفت: در عین حال، نباید موضوع سنجش مواضع و ارزیابی شرایط جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا را نادیده گرفت.

وی توضیح داد: آمریکایی‌ها معمولاً در جریان مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی تلاش می‌کنند مواضع طرف مقابل را ارزیابی کنند و دریابند که جمهوری اسلامی ایران در چه موقعیتی قرار دارد، چه دیدگاه‌هایی مطرح می‌کند و چه تصمیماتی ممکن است اتخاذ کند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: آن‌ها از سخنان و مواضع مطرح‌شده در مذاکرات، اطلاعاتی به دست می‌آورند و ممکن است بر اساس این ارزیابی‌ها برای اقدامات بعدی خود برنامه‌ریزی کنند، بنابراین باید نسبت به چنین رویکردهایی کاملاً هوشیار باشیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه ما نشان داده است که در مواردی پس از مذاکرات با آمریکا، شاهد اقدامات تهاجمی این کشور بوده‌ایم. از این‌رو، ضروری است که در کنار استقبال از تعاملات منطقه‌ای، نسبت به اهداف پنهان و احتمالی طرف آمریکایی نیز دقت و حساسیت لازم وجود داشته باشد.

جهان دریافته است که کلید امنیت منطقه در دست ایران است

حاجی‌بابایی با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه اظهار کرد: امروز برای جهان روشن شده است که جمهوری اسلامی ایران کلیددار امنیت منطقه است و بدون حضور و مشارکت مؤثر ایران، دستیابی به ثبات و امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: نشست چهارجانبه تهران این واقعیت را بیش از گذشته آشکار کرد و نشان داد که ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها، نتیجه‌بخش بوده است.