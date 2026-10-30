امام جمعه موقت تهران گفت: در برخی نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بودند، اما پس از طرح این موضوع در نماز جمعه، موجی از درخواست‌ها و استقبال از سوی اقشار مختلف مردم، از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، نخبگان و اصناف شکل گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز عبادی-‌سیاسی جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد، طی سخنانی در خصوص طرح موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور عنوان کرد: در نماز جمعه گذشته این موضوع را مطرح کردیم که چرا نباید در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر کنیم؟ این مطالبه، یک واکنش شتاب‌زده و هیجانی نیست، بلکه حاصل بلوغ و آگاهی ملی است. دشمنان همه خطوط قرمز ملت ایران را زیر پا گذاشته‌اند، امام ما را به شهادت رسانده‌اند و به تعهدات و قراردادهای خود پایبند نبوده‌اند. ملت ایران در طول سال‌های گذشته تجربه‌ای دردناک از رفتار طرف مقابل داشته و اکنون با آگاهی و بصیرت گسترده، موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای را به‌عنوان یکی از عرصه‌های بازدارندگی و تأمین امنیت ملی مطرح می‌کند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این مطالبه ریشه در حق حیات عزتمندانه ملت ایران دارد، تصریح کرد: برخی از مطرح شدن این موضوع عصبانی شدند، اما این خواست ملت ایران است و نباید آن را به یک گروه خاص محدود کرد. پیش از این نیز در برخی نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بودند، اما پس از طرح این موضوع در نماز جمعه، موجی از درخواست‌ها و استقبال از سوی اقشار مختلف مردم، از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، نخبگان و اصناف شکل گرفت.

وی ادامه داد: اکنون با یک مطالبه ملی روبه‌رو هستیم و امیدواریم نخبگان و صاحب‌نظران درباره این موضوع مطالعه و بررسی کنند و پیشنهادها و طراحی‌های خود را ارائه دهند. مسئولان مرتبط نیز باید بررسی‌های تکمیلی را انجام دهند تا پیشنهادها به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری خاطرنشان کرد: در نهایت، هر تصمیمی که رهبر معظم انقلاب تشخیص دهند، مورد تبعیت ما خواهد بود و همه زیر پرچم ایشان قرار داریم؛ اما در عین حال باید به این مطالبه و توقعی که در سطح جامعه شکل گرفته است نیز توجه شود.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی تقابل آمریکا با ایران گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران به حوادث سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن را باید در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌وجو کرد؛ روندی که طی حدود هفت دهه، با مداخلات و اقدامات مختلف علیه ملت ایران ادامه یافته است.

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: این روز بر اساس سه رویداد تاریخی شکل گرفته که در هر سه، مسئله استکبار و نقش آمریکا در تقابل با ملت ایران برجسته است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه بررسی روابط ایران و آمریکا نباید به تحولات مقطعی محدود شود، افزود: روند مداخلات آمریکا علیه ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و طی حدود ۷۰ سال، در قالب‌های مختلف ادامه یافته است. بخش‌هایی از اقدامات آمریکا علیه ملت ایران به‌صورت مستقیم و بخش قابل‌توجهی نیز از طریق رژیم پهلوی، صدام و عوامل وابسته به این کشور انجام شده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به ورود مستقیم‌تر آمریکا به تقابل نظامی با ایران در سال‌های اخیر گفت: از ماجرای شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا جنگ ۱۲روزه و تحولات بعدی، آمریکا بیش از گذشته به‌صورت مستقیم وارد میدان رویارویی با ملت ایران شده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تشبیه رفتار آمریکا به ویژگی‌های فرعون در قرآن کریم اظهار داشت: فرعون نماد خودبرتربینی، سلطه‌طلبی و تحقیر دیگران بود و در برابر ملت‌ها رفتاری مستکبرانه داشت. در منطق قرآنی، فرعون خود را برتر از دیگران می‌دانست و انتظار داشت همه در برابر او تسلیم باشند. این ویژگی‌ها در رفتار قدرت‌های سلطه‌طلب نیز مشاهده می‌شود؛ قدرت‌هایی که می‌خواهند ملت‌ها را به تبعیت از خواسته‌های خود وادار کنند.

وی با اشاره به آنچه وارونه‌نمایی حقیقت و جابه‌جایی جایگاه ظالم و مظلوم خواند، تأکید کرد: یکی از شیوه‌های استکبار، فریب افکار عمومی و تحقیر ملت‌هایی است که در برابر سلطه مقاومت می‌کنند. آمریکا از ابتدا به دنبال سلطه بر ایران بود، اما با مقاومت مردم مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به ناکامی سیاست‌های آمریکا در برابر ایران گفت: ورود مستقیم آمریکا به میدان تقابل با ملت ایران را نباید نشانه قدرت این کشور دانست؛ بلکه این مسئله از نگاه او بیانگر استیصال و ناکامی در تحقق اهدافی است که پیش‌تر از مسیرهای دیگر دنبال می‌شد.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: هنگامی که برنامه‌ریزی‌های مختلف آمریکا به نتیجه نرسید، این کشور به رویارویی مستقیم روی آورد؛ با این حال، ملت ایران با تکیه بر مقاومت و ایمان خود در برابر این فشارها ایستاده است. ملت ایران در برابر رفتارهای خصمانه قرار گرفته، اما با اتکا به وعده الهی و ایستادگی خود، مسیر مقابله با سلطه را ادامه می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی می‌تواند در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی مقاومت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به درخواست‌های آمریکا برای مذاکره و ارسال نامه و میانجی، تأکید کرد: امروز دشمنان درخواست مذاکره می‌کنند، نامه می‌نویسند و میانجی می‌فرستند، اما ملت ایران فریب نخواهد خورد؛ چراکه تجربه نشان داده زمانی که آمریکایی‌ها از مذاکره و ارسال پیام سخن می‌گویند، ممکن است خطر و توطئه‌ای جدی‌تر از زمانی که تهدید به جنگ می‌کنند، در جریان باشد.

امام جمعه موقت تهران گفت: نیروهای ما دست به ماشه هستند و مردم نیز شب‌ها میدان را رها نمی‌کنند؛ زیرا به این حقیقت رسیده‌اند که یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملت ایران، همین حضورهای نورانی و مستمر مردمی است. مردم با ایستادگی و حضور خود، ان‌شاءالله به توفیق الهی کمر استکبار جهانی را در این مرحله خواهند شکست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و یکپارچگی در کشور اظهار کرد: در داخل کشور، وحدت و یکپارچگی تحت پرچم رهبری معظم انقلاب برقرار است و این موضوع در میان مردم و مسئولان نیز قابل مشاهده است؛ در مقابل، جبهه دشمن گرفتار آشفتگی، ازهم‌پاشیدگی و استیصال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری درباره شروط ایران برای هرگونه توافق گفت: حرف ملت ایران روشن است؛ ما هفت شرط را مطرح کرده‌ایم و طرف مقابل باید به آن‌ها عمل کند و راه دیگری وجود ندارد.