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کد خبر: ۳۴۱۰۶۲
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
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«لبیک یا خامنه‌ای» در دارالذکر؛ عهد دوباره عراقی‌ها در حرم امام رضا(ع)

حرم رضوی میزبان شیوخ و رؤسای عشایر عراقی بود؛ زائرانی که لحظه‌های نابی از معنویت و برادری را رقم زدند.
از همان لحظه ورود میهمانان، حرم مطهر حال و هوای دیگری داشت؛ خادمان امام رضا علیه‌السلام با لباس خادمی همراه با عود و سپند، از این میهمانان ویژه حضرت استقبال کردند؛ استقبالی که بوی بهشت می‌داد و نشان از احترامی عمیق به برادران عراقی 
داشت.
میهمانان عراقی پس از ورود، راهی صحن انقلاب شدند و دسته‌جمعی در مقابل پنجره فولاد ایستادند؛ همان‌جایی که قرن‌هاست دست‌های بی‌قرار، حاجت‌های بی‌شمار می‌خواهند. اشک از چشمانشان جاری بود و ناله‌های «یا ضامن آهو» در فضای معنوی صحن می‌پیچید. دل‌ها در هوای حرم منور رضوی، پر می‌کشید و عکسی دسته‌جمعی، این لحظه ناب را برای همیشه ثبت کرد؛ لحظه‌ای که دل‌های عراقی و ایرانی در یک نقطه، به هم گره 
خورد.
اما از صحن آزادی که مشرف شدند به رواق دارالذکر، حال‌وهوای دیگری حاکم بود. فضائی پر از شور و شعور بود؛ مداحی و روضه‌خوانی، شعار‌های «هیهات منا الذله» و «لبیک یا خامنه‌ای» و تجدید پیمانی که از عمق جان برمی‌خاست و نورپردازی آبی ملایم که فضای رواق را به حال‌وهوایی عرفانی و آسمانی، بدل کرده بود.
به گزارش تسنیم، دل‌ها در آن لحظات، سرشار از اشک و آه ‌و ناله بود؛ اشکی که از عمق جان می‌جوشید، آهی که به آسمان می‌رفت و ناله‌ای که فقط خدا می‌شنید. گویی امام رضا علیه‌السلام خودش دست مهمانانش را گرفته بود و آنها را در این مسیر معنوی هدایت می‌کرد.
فضای معنوی رواق دارالذکر، جایی بود که زمین و آسمان به هم رسیدند؛ جایی که دل‌های عراقی و ایرانی، در عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام یکی شدند و عهدی تازه بستند؛ عهدی با امام رئوف، با رهبر شهید، و با راهی که هرگز از آن، برنمی‌گردند.
این دیدار و تشرف، بار دیگر یادآور پیوند دینی، مذهبی و تاریخی عمیق میان عراقی‌ها و ایرانی‌ها بود؛ پیوندی که ریشه در قرن‌ها هم زیستی، عشق مشترک به اهل‌بیت علیهم‌السلام و خون شهدا دارد و هرگز کهنه نمی‌شود. عراقی‌ها و ایرانی‌ها، دو ملتی که در عشق به امام حسین علیه‌السلام و اهل‌بیت‌(ع)، هم نوا و هم دل‌اند.
میزبانی تولیت آستان قدس رضوی به نمایندگی مقام معظم رهبری از شیوخ عشایر عراقی، با هدف تکریم و تجلیل از آنانی صورت گرفت که مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید را در عراق برگزار کردند؛ اقدامی که نشان از عمق محبت و احترام متقابل میان دو ملت دارد.

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