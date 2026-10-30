نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در اصفهان آغاز به کار کرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شامگاه پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، با حضور خانواده‌های شهدا، هنرمندان، مدیران فرهنگی و فعالان سینمایی در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان افتتاح شد. در این مراسم، جلال غفاری‌قدیر، دبیر جشنواره، از ارسال بیش از ۱۹۰۰ اثر از ۱۰۹ کشور به این دوره خبر داد.

غفاری‌قدیر با اشاره به تغییر نام جشنواره از «دفاع مقدس» به «مقاومت» از دوره دوازدهم، گفت این رویداد از دل جنگ و دفاع مقدس شکل گرفته و برگزاری دوره نوزدهم در شرایط جنگی، اهمیت آن را دوچندان کرده است. او وظیفه سینمای مقاومت را فراتر از ثبت خاطرات جنگ دانست و گفت این سینما باید به بازسازی باور و امید در جامعه بپردازد. دبیر جشنواره همچنین تأکید کرد آثار این حوزه باید از شعارزدگی فاصله بگیرند و در کنار نمایش رنج‌های جنگ، از نشاط و امید نیز سخن بگویند.

به گفته دبیر جشنواره، در این دوره علاوه‌بر اکران‌های سراسری، نمایش‌هایی در میدان‌ها و محل تجمع‌های مردمی نیز پیش‌بینی شده است. او اعلام کرد آثار بخش‌های مختلف جشنواره با حضور گروهی از استادان به‌صورت تخصصی داوری شده‌اند و اکران آثار از روز بعد در پردیس ملت آغاز می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در این مراسم سینما را ابزاری برای ثبت حقیقت ایستادگی در حافظه ملی توصیف کرد و خواستار ساخت آثار سینمایی، مستند و کوتاه درباره دشت مهیار شد. او با اشاره به ضرورت مستندسازی این رویداد بر پایه پژوهش‌های تاریخی و اسناد معتبر، گفت روایت این تجربه محلی می‌تواند آن را به بخشی از میراث ملی و فرهنگی کشور تبدیل کند.