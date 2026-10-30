سه فیلم درباره غزه در میان ۱۰ فیلم برتر دهه ۲۰۲۰

سه فیلم با موضوع فلسطین و غزه در فهرست ۱۰ فیلم برتر دهه ۲۰۲۰ از نگاه کاربران پلتفرم سینمایی «لترباکسد» قرار گرفته‌اند. این فهرست بر اساس میانگین امتیاز تماشاگران تنظیم شده و حضور سه اثر مرتبط با غزه در میان فیلم‌های برتر آن، توجه کاربران این پلتفرم به سینمای مرتبط با فلسطین را نشان می‌دهد.

مستند «سرزمین دیگری نیست» ساخته باسل عدرا و حمدان بلال، با امتیاز ۴.۶ از ۵ در رتبه دوم قرار دارد. این فیلم تخریب خانه‌ها و آوارگی فلسطینیان در منطقه مسافر یطا در کرانه باختری را ثبت کرده و در سال ۲۰۲۵ جایزه اسکار بهترین مستند بلند را دریافت کرد.

«نازا»، مستند ساخته یووال آبراهام و راشل زر، با امتیاز ۴.۵ در جایگاه سوم است. این اثر با استفاده از شهادت‌های ناشناس نیروهای اطلاعاتی و نظامی، عملیات نظامی اسرائیل در غزه را بررسی می‌کند و پس از نمایش در جشنواره ونیز ۲۰۲۶، جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد.

«صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه نیز با امتیاز ۴.۴ در رتبه چهارم قرار گرفته است. این فیلم آخرین ساعات زندگی هند رجب، دختر پنج‌ساله فلسطینی، را بازسازی می‌کند که در ژانویه ۲۰۲۴ در خودرویی گرفتار شده بود و صدای واقعی تماس‌های اضطراری او را در روایت خود به کار گرفته است. این اثر در جشنواره ونیز ۲۰۲۵ جایزه شیر نقره‌ای هیئت داوران را دریافت کرد و نامزد اسکار شد.