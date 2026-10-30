اجتماع بزرگ «نوجوانان آرمانی، لشکر قدس» طنین حماسه و شور در میدان انقلاب

همزمان با چهارمین سالگرد شهادت شهید آرمان علی‌وردی، اجتماع بزرگ «نوجوانان آرمانی، لشکر قدس» صبح جمعه ۸ آبان‌ماه در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

صبح جمعه، میدان انقلاب تهران از نخستین ساعات روز حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ میدانی که از همان ابتدای صبح با طنین سرودهای حماسی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، حضور خانواده‌ها و اجتماع پرشور گروه‌های مختلف مردمی، به صحنه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره شهید آرمان علی‌وردی تبدیل شده بود.

فضای میدان از همان لحظات ابتدایی سرشار از جنب‌وجوش بود. صدای موسیقی‌های حماسی در فضای میدان طنین انداخته بود و هم‌زمان با پخش قطعات مختلف، بخش‌هایی از جمعیت با سرودها همراهی می‌کردند. پرچم‌های بزرگ و کوچک در نقاط مختلف میدان دیده می‌شد و غرفه‌ها و بخش‌های جانبی مراسم نیز به‌تدریج فعالیت خود را آغاز می‌کردند. هرچه زمان می‌گذشت، بر تعداد حاضران افزوده می‌شد و میدان انقلاب چهره‌ای متفاوت‌تر از روزهای معمول به خود می‌گرفت.

یکی از نکات جالب‌توجه در اجتماع نوجوانان آرمانی در میدان انقلاب، تنوع سنی و خانوادگی شرکت‌کنندگان بود. برخلاف تصور از یک مراسم با محوریت نوجوانان، میدان تنها میزبان یک گروه سنی خاص نبود. خانواده‌های بسیاری به‌صورت دسته‌جمعی در این برنامه حضور داشتند؛ پدران و مادرانی که فرزندان خردسال خود را نیز همراه آورده بودند و حتی نوزادانی که در آغوش والدینشان در میان جمعیت دیده می‌شدند. در سوی دیگر، سالمندان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی حضور داشتند که در کنار اعضای خانواده خود برای شرکت در مراسم به میدان آمده بودند. از کودکی که هنوز زبان باز نکرده بود تا پیرمردی که با آرامش در میان جمعیت ایستاده بود، همه در این اجتماع حضور داشتند؛ تصویری که نشان می‌داد یادبود شهید آرمان علی‌وردی بهانه‌ای برای گردهمایی نسل‌های مختلف شده است. روایت زندگی شهید آرمان علی‌وردی، به‌ویژه برای نوجوانان حاضر در میدان، معنای ویژه‌ای داشت. او از نسلی بود که فاصله سنی چندانی با بسیاری از حاضران نداشت و همین موضوع باعث می‌شد روایت زندگی و شهادتش برای نوجوانان ملموس‌تر باشد. در میان هیاهوی اجراها و برنامه‌های مختلف، این بخش یادآور آن بود که پشت نام هر شهید، زندگی، آرزوها، انتخاب‌ها و خاطراتی قرار دارد. روایت زندگی او، مراسم را از یک اجتماع صرفاً مناسبتی فراتر می‌برد و فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جدید با شخصیت و مسیر زندگی این شهید فراهم می‌کرد.