فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۰۵۵
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تجدید عهد دانشگاهیان با رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشجویان هم‌عهد در دانشگاه تهران

جمعی از دانشگاهیان در تجمعی مقابل سردر دانشگاه تهران، در لبیک به پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های دانشجویان گرد هم 
آمدند.
در پی انتشار پاسخ صمیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، به نامه‌های جمعی از دانشجویان کشور، شامگاه چهارشنبه ششم آبان جمعی از جوانان و دانشجویان با حضور در اجتماعی خودجوش مقابل سردر دانشگاه تهران، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید عهد کردند و بر پایبندی خود به این میثاق تأکید 
نمودند.
در این مراسم پس از قرائت کلام‌الله مجید، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متن پاسخ صمیمانه ایشان را قرائت کرد. همچنین نمایندگانی از تشکل‌های دانشجویی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و حجت‌الاسلام والمسلمین یزدان‌پناه نیز نکاتی درباره پیام رهبر معظم انقلاب بیان نمود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

احداث پارک بانوان با هدف افزایش نشاط اجتماعی به‌ویژه نشاط بانوان است

احداث مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران ام‌اس در همدان

ما قصد داریم پیروز شویم

سایه تهدید و تمنای مذاکره ترامپ در مقابل اصلاح‌طلبان

وداع با شهادت‌طلبان

پروپاگاندای فضایی آمریکا!(هالیوود زیر ذره‌بین)

قطار صلح‌العقبه - سدوم - اشدود

اگر می‌گذاشتند نخل طلا که هیچ اسکار مال خودم بود!

از خونخواهی تا نظم نوین جهانی نقشه راه جشنواره هفدهم عمار

۷۰ درصد آمریکایی‌ها برای پایان جنگ ایران‌ التماس می‌کنند