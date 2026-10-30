جمعی از دانشگاهیان در تجمعی مقابل سردر دانشگاه تهران، در لبیک به پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های دانشجویان گرد هم

آمدند.

در پی انتشار پاسخ صمیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، به نامه‌های جمعی از دانشجویان کشور، شامگاه چهارشنبه ششم آبان جمعی از جوانان و دانشجویان با حضور در اجتماعی خودجوش مقابل سردر دانشگاه تهران، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید عهد کردند و بر پایبندی خود به این میثاق تأکید

نمودند.

در این مراسم پس از قرائت کلام‌الله مجید، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متن پاسخ صمیمانه ایشان را قرائت کرد. همچنین نمایندگانی از تشکل‌های دانشجویی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و حجت‌الاسلام والمسلمین یزدان‌پناه نیز نکاتی درباره پیام رهبر معظم انقلاب بیان نمود.