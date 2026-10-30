فریاد بازیگر سرشناس انگلیسی برای کودکان غزه

سایمون پگ، بازیگر و هنرمند برجسته انگلیسی، با انتشار ویدیویی ضمن ابراز تأسف عمیق از وضعیت فاجعه‌بار کودکان در غزه، خواستار حمایت فوری جهانی از آن‌ها شد.

وی در این پیام با تأکید بر اینکه غزه همچنان کابوسی هولناک برای کودکان است، تصریح کرد که بسیاری از این کودکان به دلیل شدت صدمات و آسیب‌های روحی ناشی از جنگ، دیگر قادر به خوردن، خوابیدن و حتی صحبت کردن نیستند. این بازیگر سرشناس در پایان تأکید کرد که کودکان غزه امروز بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت و پشتیبانی جهانی نیازمندند. این موضع‌گیری صریح و انسانی از سوی هنرمندان غربی در حالی ابراز می‌شود که فجایع انسانی و نسل‌کشی جاری در غزه، پرده از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش برداشته است. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر شمار زیادی از چهره‌های سرشناس سینما و موسیقی جهان - از جمله فینیاس اوکانل، سوزان ساراندون، مارک روفالو، ملیسا باررا و خواکین فینیکس- با امضای بیانیه‌ها، حضور در تجمعات اعتراضی یا انتشار پیام‌های صریح در شبکه‌های اجتماعی، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرده‌اند. نخبگان و فعالان فرهنگی جهان بیش از پیش بر ضرورت ایستادگی در برابر این توحش، رفع محاصره و حمایت فوری از کودکان بی‌گناه غزه تأکید می‌کنند.