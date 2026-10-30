در پی حمله هکری به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان یعنی بایننس حدود شش و سه دهم میلیارد دلار دارایی به سرقت رفته است. انتشار خبر این رخداد به افت قیمت رمزارزها منجر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «بایننس» بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، از وقوع یک حمله سایبری خبر داده که به گفته این شرکت، حدود شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس که دیگر مدیریت اجرائی این صرافی را بر عهده ندارد، نیز گفته است که این رخداد ظاهراً یک حمله سایبری بوده است.

بایننس اعلام کرده است که با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز، تاکنون حدود سه میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با این حمله مسدود شده است. سرنوشت حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده هنوز روشن نیست.

شرکت تتر، صادرکننده یکی از پرکاربردترین رمزارزهای باثبات جهان، نزدیک به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این حمله را مسدود کرده است. شرکت سیرکل، صادرکننده رمزارز باثبات یو‌اس‌دی‌سی، نیز از مسدود کردن بیش از ۸۰۰ میلیون دلار خبر داده است.

رمزارزهای باثبات یا «استیبل‌کوین‌ها» نوعی دارایی دیجیتال هستند که ارزش آن‌ها معمولاً به ارزهایی مانند دلار آمریکا وابسته است. شرکت‌های صادرکننده برخی از این رمزارزها می‌توانند دارایی‌های موجود در نشانی‌های مشخص را مسدود کنند و مانع انتقال آن‌ها شوند.

مسدود شدن این دارایی‌ها به معنای بازگردانده شدن آن‌ها به بایننس نیست، اما می‌تواند از انتقال یا نقد کردن بخشی از وجوه سرقت‌شده جلوگیری کند.

بایننس در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مهاجمان احتمالاً ابتدا به لپ‌تاپ یکی از مهندسان فنی شرکت نفوذ کرده‌اند.

به گفته بایننس، هکرها از این طریق توانسته‌اند به بخشی از سامانه‌های داخلی دسترسی پیدا کنند و دستورهایی برای برداشت غیرمجاز رمزارزها صادر کنند.

در پی این حادثه، بایننس اعلام کرد واریز و برداشت‌ها را به‌طور موقت متوقف کرده است تا بررسی‌های امنیتی انجام شود و از انتقال بیشتر دارایی‌های مشکوک جلوگیری شود. این صرافی با شرکت‌های فعال در حوزه تحلیل بلاک‌چین و نهادهای قانونی برای شناسایی و مسدودسازی دارایی‌ها همکاری می‌کند.

گفتنی است خبرگزاری رویترز دیروز جمعه هشتم آبان گزارش داد که مهاجمان کیف‌پول‌های متعلق به بایننس را در ۱۰ شبکه بلاک‌چین هدف قرار داده و بخش عمده‌ای از دارایی‌ها را ظرف حدود ۲۰ دقیقه جابه‌جا کرده‌اند.

این شرکت اعلام کرده که شیوه حمله شباهت زیادی به سرقت‌های سایبری پیشین مرتبط با کره شمالی دارد و با اطمینان بالایی به این نتیجه رسیده است که هکرهای این کشور پشت حمله بوده‌اند.

انتشار خبر این رخداد به افت قیمت رمزارزها منجر شد. بر اساس گزارش رویترز، قیمت بیت‌کوین در معاملات آسیایی بیش از سه درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر رسید. اتریوم نیز بیش از سه درصد افت کرد و رمزارز BNB، مرتبط با اکوسیستم بایننس، با کاهش قیمت مواجه شد.

این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت دارایی‌ها در صرافی‌های متمرکز را افزایش داده است؛ پلتفرم‌هایی که کاربران برای نگهداری و معامله رمزارزها به زیرساخت‌های امنیتی آن‌ها اعتماد می‌کنند.