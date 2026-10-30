وزیر مشاور در امور انرژی قطر در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد که تا جنگ ادامه دارد تولید عمده گاز از بزرگ‌ترین تاسیسات گازی جهان از سر گرفته نمی‌شود و خرید گاز هم جای محموله‌های متوقف‌شده را نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ قطر که با پاسخ‌های نظامی علیه تأسیسات «راس لفان» در جریان جنگ 40 روزه،‌ حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع خود را از دست داده و سالانه

۲۰ میلیارد دلار ضرر می‌کند، اکنون نگران ادامه بسته شدن تنگه هرمز و تکرار اختلال در صادراتش است.

در همین راستا «سعد بن شریده الکعبی»، مدیرعامل شرکت قطر انرژی (قطر للطاقة) و وزیر مشاور در امور انرژی قطر، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد این شرکت به خرید گاز طبیعی مایع با قراردادهای چندساله از آمریکا و تولیدکنندگان دیگر روی آورده است. راهبردی برای بیمه کردن خود در برابر هرگونه اختلال آینده در تنگه هرمز و جبران بخشی از درآمدهایی که در نتیجه توقف صادرات از دست رفته است.

الکعبی می‌گوید قطر به جای خریدهای موردی و تک‌محموله‌ای، قراردادهای چند ده‌ساله می‌بندد که بر اساس آن هر سال مقدار مشخصی گاز طبیعی مایع از تأسیسات مشخص در آمریکا یا کشورهای دیگر دریافت می‌کند؛ قراردادهایی معمولاً ۲۰ تا ۲۵ ساله.

اما این تصویر، به اذعان رویترز و الجزیره تصویر یک راه‌حل هوشمندانه نیست. نشانه استیصال است. قطری که خودش یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان بود، حالا به دلیل آسیب دیدن تأسیساتش و ناامنی هرمز، مجبور شده به جای فروش گاز خودش، گاز دیگران را با قراردادهای بلندمدت بخرد و از تفاوت قیمت‌ها درآمد کسب کند.

به عبارت روشن، قطر در عمل یک «خط حیاتی» از خارج اجاره کرده است، چون نمی‌تواند به صادرات خودش از هرمز اتکا کند. قطر ۱۷ درصد ظرفیت صادراتش را از دست داد و سالانه ۲۰ میلیارد دلار ضرر می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، حملات به تأسیسات «راس لفان» به دو واحد تولید گاز طبیعی مایع با ظرفیت مجموع 12 و هشت دهم میلیون تن در سال آسیب زد و حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. خسارت درآمدی این توقف را شرکت حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.

قطر از فروشنده به خریدار تبدیل شد

شرکت قطر انرژی روز پنجشنبه قراردادی ۲۰ساله برای خرید سالانه سه میلیون تن گاز طبیعی مایع از تأسیسات شرکت «وودساید» در آمریکا امضا کرد.

این قرارداد پس از امضای دو توافق در هفته گذشته با شرکت «شینیر انرژی» برای خرید سالانه تا چهار میلیون تن تا سال ۲۰۵۴ بسته شد. بنابراین حجم قراردادهای جدید قطر در دو هفته به هفت میلیون تن در سال رسیده است.

الکعبی تأکید کرد: شرکت قطر انرژی قصد دارد قراردادهای بلندمدت بیشتری با مدت ۲۰ تا ۲۵ سال امضا کند و حجم هدف‌گذاری‌شده بسیار فراتر از هفت میلیون تن در سال است، هرچند رقم نهائی آن را مشخص نکرد.

این حجم خرید، خودش گویای عمق مشکل است کشوری که سال‌ها با گاز خودش بازار جهانی را تغذیه می‌کرد، اکنون برای جبران بخشی از صادرات از دست رفته، قراردادهای چندده‌ساله خرید گاز از رقیب آمریکایی امضا می‌کند.

الکعبی توضیح داد: این راهبرد از اختلاف قیمت گاز میان آمریکا و اروپا و همچنین توان تجاری شرکت و ناوگان آن که حدود ۲۰۰ نفتکش گاز طبیعی مایع است، بهره می‌برد و نیازی به سرمایه‌گذاری اضافی برای ساخت خط لوله یا تأسیسات تولید ندارد.

اما این هم به تعبیر رویترز نشانه توانمندی نیست. قطر ناوگان خود را به کار گرفته تا گاز دیگران را جابه‌جا کند و از تفاوت قیمت‌ها درآمدی برای پوشش بخشی از خسارت‌ها به دست آورد، چون گاز خودش نمی‌تواند از هرمز عبور کند.

تعمیر واحدهای آسیب‌دیده ۳ سال طول می‌کشد

الکعبی گفت تعمیر واحدهای آسیب دیده حدود سه سال طول می‌کشد و قطر می‌تواند یک هفته پس از رسیدن به توافق صلح(ادعایی بین ایران و آمریکا)، تولید را از واحدهای سالم از سر بگیرد، مشروط به تأمین نفتکش‌ها؛ اما تولید کل تا تکمیل تعمیرات حدود ۸۳ درصد سطح پیشین باقی می‌ماند. یعنی حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قطر تا سه سال با ظرفیت ناقص کار می‌کند و این وضعیت، وابستگی‌اش به گاز وارداتی را تثبیت می‌کند.

بر اساس گزارش‌ بلومبرگ، تأسیسات راس‌لفان که بزرگ‌ترین مجتمع تولید گاز طبیعی مایع جهان است، پس از حملات با ظرفیت کامل کار نمی‌کند و تولیدش به شدت کاهش یافته است. شرکت قطر انرژی به خریدارانش اعلام کرده انتظار دارد یک ماه پس از بازگشایی ایمن تنگه هرمز، تولید را به حدود ۵۰ درصد ظرفیت و طی دو ماه به حدود ۸۰ درصد برساند؛ یعنی تولید فعلی بسیار کمتر از این ارقام است و به شدت به باز شدن هرمز وابسته است.