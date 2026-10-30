مشاهدات میدانی از فروش هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی در تهران با قیمت 550 تا 800 هزار تومان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های میدانی از بازار تخم‌مرغ در تهران نشان می‌دهد هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی در سطح شهر با قیمت 550 هزار تا 800 هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین تخم‌مرغ فله‌ای در میادین میوه و تره‌بار با نرخ هر کیلوگرم 280 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت بسته‌های 30 عددی این محصول نیز به 550 هزار تومان رسیده است.

در همین زمینه، مدیران عامل اتحادیه‌های مرغداری با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تخم‌مرغ، گفتند که افزایش پنج‌برابری قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی، هزینه تولید را بالا برده است. آنها؛ رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد و همچنین قیمت واکسن و دارو را در افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار می‌دانند.

البته برخی از همین فعالان صنعت مرغداری، سال گذشته، طرفدار حذف ارز ترجیحی بودند و می‌گفتند که با سپردن قیمت مرغ و تخم مرغ به بازار، نرخ‌ها پایین می‌آید اما حالا که کاملاً برعکس و به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده شده و صرفاً به نفع چند واردکننده انحصاری نهاده‌ها بوده، صحبت از افزایش هزینه‌ها می‌کنند. صادرات تخم‌مرغ نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار این محصول عنوان می‌شود؛ آن‌هم در شرایط جنگی.

با این‌حال مسئله الان، دلیل تفاوت نجومی قیمت این کالا از میادین تره بار تا فروشگاه‌های سطح شهر است که ربطی به نهاده و صادرات ندارد و پای سوداگری و گرانفروشی در میان است.

اختلاف قیمت مرغ

این مسئله در افزایش قیمت مرغ هم دیده می‌شود. بر اساس گزارشی که ۲۸ مهرماه از میادین میوه و تره‌بار منتشر شد؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم با مجوز وزارت جهاد کشاورزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته بود. در همان گزارش، قیمت‌های مشاهده‌شده در سطح بازار بین ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان اعلام شده بود.

با این‌حال، بررسی‌های میدانی ایسنا از برخی برخی مراکز عرضه مرغ در مناطق غرب و مرکز تهران نشان می‌دهد هر کیلوگرم مرغ کامل تازه کشتار روز با قیمت ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

با این حساب، خرید دو کیلوگرم مرغ کامل با نرخ‌های مشاهده‌شده، بین ۷۶۰ تا ۹۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ رقمی که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بودجه غذایی خانوارهای دارای درآمد ثابت را به خود اختصاص دهد. سؤال اینجاست که این تفاوت قیمت از تره‌بار تا مغازه، چه ربطی به نهاده و گردش مالی دارد؟

همچنین این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان، برخی تولیدکنندگان همچنان از زیان‌ده بودن فعالیت خود خبر می‌دهند؟ پاسخ به این مسئله را باید در هزینه‌های واقعی تولید، قیمت فروش در مراحل مختلف زنجیره و سهم هر بخش از قیمت نهائی جست‌وجو کرد؛ هزینه‌هایی که برخی مرغداران موافق حذف ارز ترجیحی، به آن بی‌توجه بودند؛ با اینکه در سال 1401‌، آن را تجربه کرده بودند!

در حالی که مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مرغ مواجه‌اند، تولیدکنندگان نیز از رشد هزینه نهاده‌ها و افزایش نیاز به سرمایه در گردش سخن می‌گویند؛ شرایطی که ادامه فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی را دشوارتر کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ۲۶ مهرماه منتشر شد، تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور طی شهریور ۱۴۰۵ به ۲۴۳هزار و ۸۶۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۲۳۷هزار و ۷۲۲ تن مربوط به گوشت مرغ بوده است.