دعا برای زنده‌ شدن پس از شهادت(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم حسین جمالی، اول مهر سال ۱۳۶۵ مصادف با ۱۸ محرم‌الحرام در خانواده‌ای متدین و شهیدپرور در روستای خورنگان شهرستان فسا دیده به جهان گشود. قلب سلیم و عشق عمیق به انقلاب، ولایت و شهادت، پای او را به سپاه باز کرد و او نیز از همان ابتدای جوانی لباس سبز پاسداری از انقلاب را بر تن کرد. پس از گذراندن دوره‌های تخصصی رزمی، به یگان‌های تقابل با گروهک‌های تروریستی در شمال‌غربی کشور پیوست و در یکی از این نبردها از ناحیه پا به مقام جانبازی رسید اما تا مدت‌ها اطرافیانش از این موضوع خبر نداشتند. توحش تکفیری‌ها در عراق و سوریه و شوق شهادت در وی باعث شد تا به اهل‌بیت لبیک بگوید و راهی میدان دفاع از حرم بشود. حسین جمالی سرانجام در صبح تاسوعای حسینی ۱۴۳۷ هجری قمری (هشتم آبان ۱۳۹۴ هجری شمسی) با سربند یا فاطمه‌الزهرا(س) در جنوب حومه شهر حلب با اصابت تیر در پهلو به آرزوی خود دست یافت و شهد شیرین شهادت را نوشید.

در فرازهایی از وصیت‌نامه شهید حسین جمالی آمده است: من از خدا می‌خواهم که در زمان حال به من شهادت عنایت کند و از خداوند می‌خواهم زمانی که امام زمان ظهور کرد دوباره ما را زنده کند و از خاک بلند کند تا در رکاب امام زمان(عج) دوباره بجنگیم و به شهادت برسیم تا دیگر واقعه عاشورا اتفاق نیفتد.