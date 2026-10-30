فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۳۰ آذرماهِ سال جاری در لهستان با حضور هشت تیم برگزار می‌شود که فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران در جمع برترین باشگاه‌های جهان قرار دارد. فولاد سیرجان در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ تا دیدار نهائی پیش رفت و با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در دو گروه برگزار می‌شود که به قرار زیر است:

گروه اول: فولاد سیرجان ایرانیان (ایران)، وُلی رناتا (برزیل)، زیرات بانک‌کارت (ترکیه) و آلورون CMC وارتا زاویِرچه (لهستان)

گروه دوم: جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی (اندونزی)، الاهلی (مصر)، سیر سیکوما مونینی پروجا (ایتالیا) و سادا کروزیرو (برزیل)

فولاد سیرجان ایرانیان در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها دوشنبه 24 آذرماه به مصاف آلونر زاویِرچه لهستان می‌رود.