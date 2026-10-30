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کد خبر: ۳۴۱۰۴۳
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
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قهرمانی تیم ملی جودو در کاپ آسیا

تیم ملی جودو ایران با کسب 8 مدال در تورنمنت اردن به عنوان قهرمانی دست یافت.
رقابت‌های جودو کاپ آسیا از روز چهارشنبه با حضور ورزشکارانی از 20 کشور به میزبانی اردن آغاز شد و شامگاه پنجشنبه با قهرمانی تیم‌های مردان و زنان ایران به پایان رسید. در این مسابقات مریم بربط در وزن منهای 78 کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در وزن منهای 81 کیلوگرم و ابوالفضل محمودی در وزن منفی 66 کیلوگرم سه مدال طلای جودو ایران را به ارمغان آوردند. همچنین راحیل مرادی در وزن مثبت 78 کیلوگرم و مهشید صفری در وزن منفی 63 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. امیرحسین شهیدی در وزن منفی 100 کیلوگرم، امیرعباس موحد در وزن مثبت 100 کیلوگرم و سمیرا خاک‌خواه در وزن منفی 57 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. هدایت تیم‌های ملی جودو ایران بر عهده ایوب رستمی، احسان بهرامیان و معصومه جعفری بود.

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