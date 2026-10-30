لبیک دانشجویان به رهبر انقلاب

فردوس با انتشار این تصویر نوشت: «دانشجویان امشب جواب نامه‌شان را از رهبر انقلاب گرفتند و به توصیه‌های ایشان لبیک گفتند... کارِ مبتکرانه و جهاد علمی، پاسخ عملی جوانان به اعتماد رهبر انقلاب است. این رشته اتصال معنوی میان رهبری و دانشجویان، دژ محکمی در برابر ناامیدسازان بیگانه و نویدبخش آینده‌ای درخشان است.»

نکته مهم در نگاه رهبری

حمید خراسانی: «در پاسخ رهبری به نامه دانشجویان، یک نکته برجسته است: جوانان فقط وارثان آینده ایران نیستند؛ سازندگان امروز آن هستند. از نگاه ایشان، علم بدون ایمان و انگیزه بدون تلاش کافی نیست؛ اقتدار ایران به نسلی نیاز دارد که دانش را با مسئولیت‌پذیری و ابتکار همراه کند.»

ترس یا امید نسبت به جوان؟

دانیال معمار: «در روزگاری که تصاویر سرکوب دانشجویان از گوشه‌وکنار جهان منتشر میشه، رهبر ما برای ساختن آینده ایران با دانشجویان هم‌عهد میشه. یکی، از جوان‌ها میترسه، یکی به جوان‌ها امید داره.

نسل آینده‌ساز

محمد اکبرزاده: «نکته مهم پاسخ لطیف و پر از عاطفه رهبر انقلاب به دانشجویان، تعریفی است که از جوان ارائه می‌شود؛ نه صرفاً نسلی که باید برایش برنامه‌ریزی کرد، بلکه نسلی که خودش باید آینده را بسازد. این اعتماد به جوان، معنادار است چون او را صاحب نقش و مسئولیت می‌داند.»

آه سوزان کودکان غزه

میلاد رضایی با انتشار این تصویر نوشت: «مردم کشورهای دیگر دنیا بابت چشم‌پوشی حکومت‌هایشان و بی‌تفاوتی آنها نسبت به جنایت‌هایی که در غزه شده و می‌شود، تاوان سنگینی را پرداخت خواهند کرد. آه این کودکان دنیایی را به آتش می‌کشد.»

از هفت اکتبر شروع نشد...

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «26 سال پیش در چنین روزهایی؛ ۲۹ اکتبر سال ۲۰۰۰، این عکس از یک کودک فلسطینی گرفته شد که با تنها یک سنگ در برابر یک تانک ارتش صهیونیستی در نوار غزه ایستاده بود، در جریان انتفاضه دوم. آن کودک فراس عوده نام داشت. تنها ۱۴ سال سن داشت و تنها ۱۰ روز پس از گرفته‌شدن این عکس، توسط یک تک‌تیرانداز صهیونیست که به گردنش شلیک کرد، به شهادت رسید. از هفت اکتبر شروع نشد..»

اوباش رو چه به کوروش؟!

سید امیرحسین هاشمی: ‌«هنوز چند روز از توهین روبیو به هخامنشیان و سکوت وحوش پهلوی نگذشته، حالا دارن بزرگداشت کوروش کبیر رو تبریک میگن! آخه شما اوباش رو چه به کوروش؟!»

ادا درنیارید

کاربری نوشت: «اینکه به سلام میگید درود ولی به قرار میگید دیت، به پیام میگید تکست یعنی مشکل شما محافظت از زبان فارسی نیست، ادایی هستید جانم.»