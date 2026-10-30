سازمان بیمه سلامت ایران با تشریح جزئیات حمایت‌های بیمه‌ای از زوجین نابارور، از پوشش تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان در مراکز دولتی، پوشش بخشی از هزینه‌ها در مراکز خصوصی و خیریه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمایت بیمه‌ای از زوجین نابارور و کاهش هزینه‌های درمان این گروه، از محورهای اطلاع‌رسانی سازمان بیمه سلامت ایران است که این سازمان جزئیات خدمات تحت پوشش بیمه را تشریح کرده است.

هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد. همچنین برای مراکز خصوصی و خیریه، پوشش ۶۰ درصد تعرفه خصوصی و خیریه اعلام شده است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با درمان ناباروری را برای زوجین واجد شرایط کاهش دهد.

پوشش بیمه‌ای دارو، آزمایش و تصویربرداری

پوشش بیمه‌ای ۱۴ قلم دارو و هفت قلم تصویربرداری مرتبط با درمان ناباروری مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین ۱۷ قلم آزمایش ژنتیک نیز در فهرست خدمات تحت پوشش قرار دارد.

کدام روش‌های کمک‌باروری تحت پوشش هستند؟

خدمات مرتبط با روش‌های کمک‌باروری از جمله IUI، IVF و ICSI و همچنین انتقال جنین منجمد (FET) در فهرست خدمات مورد حمایت بیمه‌ای قرار دارند. علاوه‌بر این، خدمات فریز اسپرم و بسته خدمات فریز تخمک برای زوجین نابارور نیز معرفی شده است. پوشش بیمه‌ای خدمات رحم جایگزین و جنین اهدایی از دیگر محورهای مطرح‌شده از سوی بیمه سلامت است.

قرارداد با ۱۴۹ مرکز درمان ناباروری در کشور

سازمان بیمه سلامت با ۱۴۹ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور قرارداد منعقد کرده است؛ اقدامی که امکان بهره‌مندی از خدمات مراکز طرف قرارداد را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند. با توجه به تنوع خدمات درمان ناباروری و تفاوت میزان پوشش هزینه‌ها در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه، متقاضیان لازم است پیش از آغاز درمان، درباره شرایط بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای، خدمات مشمول و سهم پرداختی خود از سازمان بیمه سلامت یا مراکز طرف قرارداد استعلام بگیرند.