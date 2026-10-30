برخورد ۲ بالگرد ۳ قربانی گرفت

برخورد دو بالگرد در آسمان اورگن در آمریکا منجر به کشته ‌شدن سه نفر و بسته ‌شدن بزرگراهی در آن نزدیکی شد.

به گزارش ایسنا، کلانتر شهرستان یامهیل در اورگن در یک کنفرانس خبری گفت که در این سانحه، مربی پرواز ۲۲ساله اهل تگزاس و خلبان ۳۸ساله اهل اورگن، به همراه یک کارآموز خلبانی از انگلیس جان خود را از دست دادند.

گفته مقامات، این بالگردها در زمین کشاورزی خصوصی‌ای در نزدیکی فرودگاه شهری «مک‌مین‌ویل» سقوط کردند؛ به‌طوری که یک بالگرد قرمزرنگ به‌صورت قطعات درهم‌شکسته و یک بالگرد سبزرنگ به‌صورت وارونه در محل دیده می‌شدند. مک‌مین‌ویل در حدود ۴۰ مایلی جنوب‌غربی پورتلند واقع شده است. بخشی از بزرگراه ۲۳۳ در آن نزدیکی، به طول یک مایل به‌دلیل این سانحه بسته شد.