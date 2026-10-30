رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در کنار بیماری‌های عفونی و مشکلات کلاسیک دوران کودکی، کم‌تحرکی، چاقی، مشکلات قامتی و پوسیدگی دندان اهمیت بیشتری یافته‌اند.

رضا سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه الگوی مشکلات سلامت دانش‌آموزان در حال تغییر است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد الگوی مشکلات سلامت دانش‌آموزان طی سال‌های اخیر در حال تغییر است؛ به نحوی که علاوه‌بر بیماری‌های عفونی و مشکلات کلاسیک دوران کودکی، عواملی مانند کم‌تحرکی، اضافه‌وزن و چاقی، اختلالات اسکلتی-عضلانی و وضعیت نامناسب قامتی، مشکلات بینایی و شنوایی، پوسیدگی دندان و برخی عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. بنابراین، رویکرد وزارت بهداشت، حرکت از درمان‌محوری به سمت پیشگیری، شناسایی زودهنگام، مداخله و پیگیری است.

سعیدی درباره شاخص‌های مشکلات جسمانی دانش‌آموزان اظهار داشت: روند بروز مشکلات جسمانی در دانش‌آموزان را نمی‌توان صرفاً با یک شاخص یا یک مطالعه مقطعی قضاوت کرد؛ بلکه وزارت بهداشت آن را از طریق مجموعه‌ای از داده‌های حاصل از ارزیابی‌های سلامت، غربالگری‌های دوره‌ای، مراجعات و نظام ارجاع بررسی می‌کند. این پایش‌ها امکان شناسایی زودهنگام مشکلات و بررسی تغییرات آنها در گروه‌های سنی و پایه‌های مختلف تحصیلی را فراهم می‌کند.

وی درباره سنجش سلامت دانش‌آموزان بیان داشت: در بدو ورود به مدرسه (سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی)، در قالب «طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به مدرسه» با همکاری سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و پایه چهارم و پایه اول دوره متوسطه اول و پایه اول دوره متوسطه دوم با همکاری دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش

انجام می‌شود.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره ارزیابی پایه‌های چهارم، هفتم و دهم گفت: معاینات در دو سطح غیرپزشک و پزشک و براساس بسته‌های خدمات گروه سنی هدف، ویژه پزشک و غیرپزشک انجام می‌شود. خدمات غیرپزشک شامل، ارزیابی مقدماتی فرد از نظر وضعیت واکسیناسیون، رشد ( قد و نمایه توده بدنی BMI)، بینایی، شنوایی، پوست و مو (شپش و گال)، دهان و دندان، سل و آسم، سلامت روان، فشارخون، رفتارهای پرخطر (تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی، در معرض مواد دخانی بودن، مصرف مواد دخانی، سوءمصرف مواد، خشونت)، ارائه خدمات اولیه در فوریت‌ها (شامل سوختگی، گزش جانوران زهردار و سایر آسیب‌های محیطی، احیای پایه قلبی-عروقی و آموزش بهداشت فردی، تغذیه مناسب و تغذیه دوران بلوغ، فعالیت فیزیکی، پیشگیری از حوادث ترافیکی، توصیه‌های ایمنی، دوران بلوغ و بهداشت دوران بلوغ) و آموزش‌های موردی براساس ابتلای فرد به بیماری است.

سعیدی درباره خدمات پزشکی نیز اظهار داشت: این خدمات شامل بررسی از نظر سابقه بیماری، عادت در خانواده، شناسایی افراد مبتلا به بیماری‌های نیازمند مراقبت ویژه (مانند دیابت، صرع، آسم، بیماری قلبی عروقی، سل، هموفیلی، تالاسمی) بررسی قد و نمایه توده بدنی BMI، واکسیناسیون، بررسی مخاطات از نظر آنمی و هپاتیت، معاینه چشم و گوش، پوست و مو، تیروئید، ریه و قلب و عروق، فشارخون، معاینات اسکلتی-عضلانی، شکم، ادراری تناسلی، روند بلوغ، روانپزشکی، رفتارهای پرخطر (مصرف مواد دخانی، سوءمصرف مواد)، است.

وی افزود: از دیگر اقدامات، آموزش‌های سلامت باروری بلوغ و در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه اول در سطح کشور است که به منظور افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال پیرامون بهداشت بلوغ و باروری از بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی در مدارس و در مراکز جامع سلامت برای گروه هدف دانش‌آموزی و والدین و اولیای مدارس ارائه می‌شود.