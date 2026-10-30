معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه‌ی جدید این وزارتخانه برای ارائه خدمات پایه و ضروری دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت با پوشش بیمه‌ای خبر داد.

به گزارش وبدا، سید سجاد رضوی گفت: براساس این برنامه، مراکز جامع سلامت دارای دندانپزشک، علاوه ‌بر خدمات بهداشتی، خدمات ضروری درمانی دندانپزشکی را نیز با پوشش بیمه‌ای به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.

رضوی با اشاره به اینکه اجرای این طرح هم برای مردم و هم برای دندانپزشکان شاغل در این مراکز مزایایی دارد، افزود: با فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات درمانی بیشتر، دندانپزشکان نیز می‌توانند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند و از این طریق دریافتی داشته باشند.

وی، کاهش پرداخت از جیب خانوارها و افزایش دسترسی به خدمات ضروری دندانپزشکی را از اهداف این برنامه برشمرد و اظهار داشت: پوشش بیمه‌ای این خدمات می‌تواند امکان بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از جامعه را فراهم کند و در بهبود سلامت دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها مؤثر باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: خدمات پیش‌بینی‌شده در این برنامه شامل خدمات پایه درمانی دندانپزشکی، از جمله ترمیم و پر کردن دندان است که در مراکز منتخب و واجد شرایط ارائه خواهد شد.