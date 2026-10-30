علیه مسئولان پروژه سیمان سمنگان اعلام جرم شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌شمالی از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته در پروژه سیمان سمنگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، سیدجواد ایلالی در نشست فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با محوریت بررسی وضعیت پروژه سیمان سمنگان برگزار شد، از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک فعل‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان مرتبط با این پروژه خبر داد.

ایلالی با اشاره به گذشت قریب به ۲۳ سال از زمان واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به شرکت وابسته به یکی از نهادها، اظهارداشت: با وجود اعطای مهلت‌های مجدد به شرکت یادشده در دو نوبت طی یک سال گذشته، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد پروژه سیمان سمنگان تاکنون تنها ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نشانه‌های کافی از عزم جدی برای تکمیل و بهره‌برداری از آن مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت، با توجه به مدت‌زمان سپری‌شده و بلاتکلیفی اراضی واگذار شده، می‌تواند از مصادیق تضییع حقوق بیت‌المال باشد، افزود: صرف‌نظر از ادعای سرمایه‌گذار مبنی بر فقدان توجیه اقتصادی برای ادامه اجرای پروژه، این موضوع نافی ضرورت پاسخگویی در قبال تعهدات و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌شمالی تأکید کرد: سرمایه‌گذار علاوه بر پاسخگویی در قبال وضعیت ایجادشده، باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی واگذارشده اقدام کند و موضوع بازپس‌گیری و اعاده این اراضی به دولت نیز از طریق مرجع ذی‌صلاح واگذارکننده، به‌ویژه مراجع مسئول امور اراضی، پیگیری شود.

ایلالی با هشدار نسبت به هرگونه ترک فعل در هر سطح و جایگاه مدیریتی، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دادستانی در برابر ترک‌فعل‌هایی که واجد وصف قانونی باشند، با جدیت و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.