روحانیون جمهوری آذربایجان در سراسر دنیا با انتشار بیانیه‌ای خطاب به الهام علی‌اف نوشتند: دست از آزار و اذیت زنان محجبه بردارد. آنها تأکید کردند از مبارزه در این زمینه عقب‌نشینی نخواهند کرد.

پافشاری دولت تحت نفوذ جمهوری آذربایجان بر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور موجب گسترش اعتراضات و اعتصاب دانش‌آموزان و کادر آموزشی در سراسر این کشور شده است. براساس گزارش‌ها دانش‌آموزان مدارس در جمهوری آذربایجان در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه، از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. اعتراضات در خیابان‌ها نیز ادامه دارد. گفته می‌شود تاکنون دست‌کم 200 معترض به «بی‌حجابی» اجباری در این جمهوریِ تحت نفوذ رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند. فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز «بی‌حجابی اجباری» در مدارس این کشور را «دیکته رژیم صهیونیستی به الهام علی‌اف» می‌دانند.

در جدیدترین تحول نیز جمعی از روحانیون آذربایجانیِ مقیم خارج از کشور (حوزه‌های علمیه نجف، قم، مشهد و همچنین روسیه و اروپا)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، اعتراض شدید خود را نسبت به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بانوان محجبه اعلام کردند. این علما ضمن تأکید بر ایستادگی در راه حق، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و تضمین حق تحصیل دختران باحجاب شدند.

در این بیانیه می‌خوانیم: «ملت عزیز آذربایجان! در روزهای اخیر، شاهد حوادث ناگواری در کشورمان در ارتباط با ممنوعیت حجاب بوده‌ایم. از یک‌سو، دختران محجبه از ورود به مدارس منع می‌شوند، به مادران و فرزندان شهدا بی‌احترامی می‌شود و معترضان مسالمت‌جو بازداشت می‌شوند؛ و از سوی دیگر، والدین و دانش‌آموزانی وجود دارند که خواستار احقاق حقوق قانونی خود هستند. ما، روحانیون آذربایجانی وظیفه خود می‌دانیم که در این مبارزه برحق، در کنار ملت خود، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان باشیم و صدای خود را به صدای آنان پیوند دهیم. باور داریم که در ایام فاطمیه، به یاری خداوند متعال، عنایت ویژه حضرت فاطمه‌زهرا(سلام‌الله‌علیها)، دعای شهیدان، اشک‌های دختران معصوممان و اراده استوار ملت ما و با دست‌نکشیدن از مبارزه در راه حق، به این بی‌عدالتی پایان داده خواهد شد.»

این بیانیه می‌افزاید: «بدین‌وسیله، با طرح مطالبات زیر، خطاب به نهادهای ذی‌ربط دولتی درخواست خود را اعلام می‌کنیم. اول، تضمین حق تحصیل دانش‌آموزان محجبه: حق تحصیل دانش‌آموزان محجبه تضمین شود و به ممانعت از ورود آنان به مدارس به‌دلیل داشتن حجاب پایان داده شود. دوم، رفع محدودیت‌ها علیه بانوان محجبه: موانع و محدودیت‌هایی که گاه علیه بانوان محجبه در ادارات دولتی، اماکن عمومی، مراکز تجاری و وسایل حمل‌ونقل ایجاد می‌شود، برطرف گردد. هیچ شهروندی نباید به‌دلیل اعتقادات دینی خود با محدودیت مواجه شود. سوم، اجازه درج عکس باحجاب در مدارک هویتی: اجازه استفاده از عکس باحجاب در کارت‌های شناسایی و گذرنامه‌ها صادر شود. موانع موجود در برابر حضور افراد پایبند به پوشش دینی خود با عکس محجبه در مدارک رسمی برطرف گردد و به آزادی اعتقاد دینی آنان احترام گذاشته شود. چهارم، رعایت حقوق معترضان مسالمت‌جو: حقوق شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز رعایت شود. به مطالبه مدنی و مسالمت‌آمیز حقوق از سوی شهروندان احترام گذاشته شود و افرادی که به‌صورت غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد گردند.»

در ادامه بیانیه آمده است: «اعلام می‌کنیم که هیچ‌گونه توافقی را که ممنوعیت حجاب را تثبیت کند، نمی‌پذیریم. اقدام‌ها و اظهاراتی را که به مبارزه برحق ملت سایه می‌اندازد، و نیز رفتن به مدرسه با کلاه‌گیس یا کلاه را از نظر دینی راهکاری قابل‌قبول نمی‌دانیم و چنین اقداماتی را در راستای نابودی هویت اسلامی ارزیابی می‌کنیم...»