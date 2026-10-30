سرویس خارجی-

در حالی که جنگ علیه ایران، آمریکا و اروپا را به‌شدت به‌هم‌ریخته و حملات به رهبران سیاسی غرب از جمله ترامپ، ماکرون و مرتس به‌دلیل تبعات سنگین آن به‌شدت افزایش پیدا کرده است، ترامپ ضمن یک عقب‌نشینی آشکار مدعی شد، این جنگ را او شروع نکرده و دلیل تورم نیز جنگ اوکراین است. ماکرون و مرتس اما اعلام کردند دلیل این وضع بحرانی، جنگ‌افروزی علیه ایران است.

سه‌شنبه هفته جاری سوم نوامبر(12 آبان) انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در حالی برگزار می‌شود که شکست ترامپ در جنگ علیه ایران تبدیل به یکی از موضوعات اصلی و تأثیرگذار بر این انتخابات شده است. افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، موادغذایی و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی، نارضایتی از جنگ و جمهوری‌خواهان را به‌شدت افزایش داده و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان را به فاصله‌گرفتن از ترامپ واداشته است. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم این کشور، ترامپ را بابت شروع جنگ علیه ایران، مقصر افزایش شدید هزینه‌های زندگی خود می‌دانند. شکست آمریکا در جنگ و تأثیر آن بر وضعیت داخلی آمریکا و به‌هم‌ریختگی این کشور در آستانه انتخابات، ترامپ را چنان به وحشت انداخته که وی طی روزهای اخیر با تغییر مواضع قبلی خود مدعی شده است این آمریکا نبود که جنگ را شروع کرد بلکه این ایران بود که جنگ را علیه آمریکا به راه انداخت! وی پیش از این مدعی بود که جنگ تأثیر چندانی بر وضعیت آمریکا ندارد و قیمت سوخت هم بلافاصله پس از پایان جنگ و پیروزی آمریکا در آن به‌شدت کاهش خواهد یافت. اما با افزایش قیمت جهانی نفت و شکست همه طرح‌ها و برنامه‌های ترامپ برای کاهش قیمت‌ها، حالا می‌خواهد خود را در موضع «قربانی» قرار داده و ایران را مقصر شروع جنگ قلمداد کند که در واقع، اعتراف به شکست در مقابل ایران است. رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در جدیدترین اظهاراتش گفته: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و این جنگ به هر شکل ممکن پایان خواهد یافت. من جنگ با ایران را آغاز نکردم؛ ایران سال‌ها رفتار تهاجمی داشته و شمار زیادی از آمریکایی‌ها را کشته است... جنگ در ایران به‌زودی پایان یافته و قیمت بنزین نیز کاهش خواهد یافت.»

ترامپ پیش از این هم مدعی شده بود که دلیل افزایش قیمت سوخت در آمریکا جنگ اوکراین و حملات کی‌یف علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه است.

افزایش فشارهای داخلی به ترامپ

گزارش‌ها نشان می‌دهد ترامپ سه روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای به‌شدت از سوی مردم، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی کشورش تحت فشار است. او به‌شدت نگران باخت در انتخابات است و این را به خوبی از رفتارها و جملاتش می‌توان فهمید!

دموکرات ها نیز در آستانه انتخابات چندین پرونده را علیه ترامپ باز کرده‌اند. پرونده جزیره فساد اپستین یکی از این پرونده‌هاست. هفته گذشته دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد

۵ زن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را به تجاوز و تعرض به خود در حضور جفری اپستین، متهم کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که دخالت ترامپ و حضور وی در این پرونده کثیف بسیار فراتر از مسائلی بوده است که پیش از این گفته می‌شد. سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت اوهایو نیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با اعتراض دو نفر درباره ارتباط گذشته او با جفری اپستین، قطع شد. ترامپ، چهارشنبه گذشته در جریان تجمع انتخاباتی خود در شهر چیلیکاتی ایالت اوهایو، تنها چند دقیقه پس از آغاز سخنرانی با اعتراض حاضران روبه‌رو شد. یکی از معترضان با فریاد «ترامپ سوار هواپیمای جفری اپستین شد!» سخنان او را قطع کرد و به‌دنبال آن، فرد دیگری نیز اعتراض کرد. نیروهای امنیتی معترضان را از محل تجمع خارج کردند. ترامپ در واکنش به این اعتراض‌ها مدعی شد که سال‌ها پیش، اپستین را از باشگاه مارالاگو، متعلق به خود، اخراج کرده است. او همچنین معترضان را افرادی توصیف کرد که برای ایجاد اختلال پول دریافت می‌کنند و با اشاره به ارتباطات سیاسی اپستین، دموکرات‌ها را هدف انتقاد قرار داد.

فایننشال‌تایمز هم نوشته است، حزب دموکرات با تغییر راهبرد انتخاباتی خود، موضوع «فساد اداری، تعارض منافع و رانت‌های مالی خانواده دونالد ترامپ» را به محور اصلی کارزارها تبدیل کرده است. براساس این گزارش دموکرات‌ها با متصل‌کردن پرونده‌های مالی کاخ‌‌سفید به فشارهای معیشتی و افزایش قیمت بنزین و موادغذایی ناشی از جنگ ایران، استدلال می‌کنند که فساد سیستماتیک عامل مستقیم گرانی زندگی طبقه متوسط است. به نوشته فایننشال‌تایمز، داده‌های پیمایشی صحت اثرگذاری این راهبرد را تأیید می‌کند. به طوری که در نظرسنجی فایننشال‌تایمز و فوکال‌دیتا حدود ۶۹ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده‌اند که نسبت به «فساد، معاملات شخصی یا تعارض منافع» در دولت ترامپ «بسیار» یا «تا حدی» نگران هستند و در نظرسنجی فاکس‌نیوز، ۸۸ درصد از رأی‌دهندگان اظهار داشته‌اند که نسبت به فساد در حاکمیت «بسیار» یا «فوق‌العاده» نگران هستند؛ سطحی از نگرانی که حتی بالاتر از دغدغه‌های مربوط به تورم و قیمت سوخت قرار گرفته است. به نوشته این گزارش، این تحولات پس از آن شدت گرفت که فاش شد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ‌سفید، بیش از ۲.۲ میلیارد دلار درآمد شخصی داشته است؛ ثروت‌اندوزی کم‌سابقه‌ای که در تاریخ رؤسای‌جمهور آمریکا بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.

حمله اوباما، هریس و کری

سران حزب دموکرات هم فساد، حماقت و شکست سنگین ترامپ در جنگ علیه ایران را محور حملات خود به ترامپ قرار داده‌اند. «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در تجمع انتخاباتی دموکرات‌ها در ایالت جورجیا با انتقاد از جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، این درگیری را اقدامی غیرضروری دانست که نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده واشنگتن نرسیده، بلکه هزینه‌های نظامی و اقتصادی سنگینی برای آمریکا به همراه داشته است. وی گفت که تورم و افزایش قیمت‌ها به‌دلیل تصمیمات اشتباه رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، یعنی اعمال تعرفه‌ها و جنگ علیه ایران است. او این را هم گفت که ایران اکنون در تنگه هرمز از قدرتی برخوردار است که به آن امکان می‌دهد بر عبور و مرور در این آبراه راهبردی اثر بگذارد. بخش بزرگی از نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند بازار انرژی را تحت فشار قرار دهد. اوباما افزایش قیمت نفت و گازوئیل و گران‌شدن کالاها و خدمات را از پیامدهای جنگ دانست و تأکید کرد که تا زمانی که درگیری ادامه داشته باشد، مصرف‌کنندگان آمریکایی نباید انتظار کاهش سریع این فشارها را داشته باشند. اوباما همچنین هزینه‌های جنگ را نقد کرد و گفت: «متحدان و پایگاه‌های ما مورد حمله قرار گرفته‌اند. آمریکایی‌ها کشته شده‌اند. صدها آمریکایی زخمی شده‌اند. ذخایر موشک‌هایمان را تمام کرده‌ایم و این ما را آسیب‌پذیرتر کرده و ایران اکنون حق وتو بر تنگه هرمز دارد».

جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا هم در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور با فرضیات غلط، اقدام نظامی تجاوزکارانه علیه ایران را آغاز کرد و خود را در موقعیت بسیار نامساعدی قرار داد. وی افزود: «من فکر می‌کنم شروع یک حمله نظامی پس از انتخابات [میان‌دوره‌ای آمریکا] اشتباه بزرگی خواهد بود. این چیزی نیست که ایرانی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.» «کامالا هریس» معاون بایدن هم گفت: دولت ترامپ بی‌رحم‌ترین، فاسدترین و نالایق‌ترین دولت تاریخ آمریکاست... در یک سال و نیم گذشته، بسیاری از ما خشم، ناامیدی و درماندگی را تجربه کرده‌ایم؛ اما آن دوران به پایان رسیده و اکنون زمان تبدیل خشم به اقدام عملی است.» کریس مورفی سناتور آمریکایی هم هشدار داد که ازسرگیری جنگ علیه ایران دیوانگی است و اهدافش محقق نخواهد شد. عبدال السید، نامزد مسلمان سنای آمریکا از میشیگان هم با حمله به ترامپ گفته است: «ترامپ بزرگ‌ترین تمساح باتلاق فساد سیستماتیک واشنگتن است که ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به جیب زده و مردم را دچار تورم بالای کالاهای اساسی کرده است.»

از استعفای لاگارد تا اظهارات صدراعظم آلمان

شکست ترامپ در جنگ آمریکا تنها آمریکا را به هم نریخته است، بلکه اروپا هم این روزها وضعیت بسیار بی‌ثباتی دارد. این را به‌خوبی می‌توان از اظهارات صدراعظم آلمان، اظهارات ماکرون و همچنین استعفای لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا فهمید. صدراعظم آلمان با انتقاد از تأثیر مخرب جنگ علیه ایران بر وضعیت اروپا گفته است: در تلاشیم جنگ علیه ایران هرچه سریع‌تر پایان یابد؛ این جنگ تأثیر زیادی بر اروپا گذاشته است. به گزارش مهر به نقل از شبکه المیادین، «فریدریش مرتس» که کشورش مانند سایر کشورهای غربی به‌دلیل ناامن‌شدن تنگه راهبردی هرمز پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران آسیب زیادی دیده است، اذعان کرد: جنگی که ایران در آن درگیر است، تأثیر گسترده‌ای بر اروپا داشته است. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه هم دلیل آشوب‌های کنونی فرانسه را جنگ علیه ایران دانسته است. او عصر پنجشنبه در مصاحبه‌ با «هوگو دیکریپت»، روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی، عنوان کرد: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدودشدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی‌ در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط می‌باشد». ماکرون ضمن مقایسه اعتراضات جاری در فرانسه با سایر اعتراضات پیشین گفت: «این افزایش مالیات نیست، یک تصمیم دولتی نیست و اصلاحات نظام بازنشستگی هم نیست که این جنبش اجتماعی را به راه انداخته باشد.» هم‌زمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که در میانه وضعیت درهم‌ریخته اقتصادی اروپا به‌دلیل جنگ علیه ایران، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که استعفا می‌دهد. به گزارش ایرنا به نقل از مهر، این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بانک مرکزی اروپا با خطرات تورمی ناشی از یک شوک نفتی مرتبط با ایران دست‌‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، افزایش شدید بازده اوراق قرضه به‌ویژه در فرانسه رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. لاگارد تأکید کرد که دیگر نمی‌تواند در برابر مسائل گسترده‌تر جهانی سکوت کند و «من به حقیقت اهمیت می‌دهم و می‌بینم که حقیقت اغلب آسیب می‌بیند و با روایت‌های نادرست نقض می‌شود.»