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کد خبر: ۳۴۱۰۲۶
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
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مؤسسه مطالعاتی انگلیس: مردم منتظر بدترین دهه معیشتی خود باشند

مؤسسه مطالعات مالی انگلیس هشدار داد مردم این کشور باید خود را برای ضعیف‌ترین دهه معیشتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد آماده کنند، دهه‌ای که رشد درآمد واقعی خانوارها تقریباً متوقف خواهد شد.
مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) هشدار داد مردم این کشور باید خود را برای ضعیف‌ترین دهه معیشتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد آماده کنند. هلن میلر، مدیر این مؤسسه، اعلام کرد متوسط رشد سالانه درآمد واقعی قابل‌تصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود یک‌دهم درصد خواهد بود و تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ درآمد واقعی سرانه تنها یک درصد بالاتر از سطح پیش از کرونا می‌ماند. وی تأکید کرد بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت دولت نمی‌تواند این روند ناامیدکننده را تغییر دهد و انگلیس به اقتصادی قدرتمندتر نیاز دارد. به گفته میلر، بودجه جدید دولت نیز پاسخ روشنی برای خروج از این وضعیت ارائه نکرده و فشار مالی ناشی از هزینه‌های نظامی و حفظ خدمات عمومی، چشم‌انداز معیشتی میلیون‌ها خانوار را همچنان دشوار نگه داشته است.

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