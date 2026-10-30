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کانال نجباء هم‌زمان با سالگرد اعتراضات تشرین، برای نخستین‌بار بخش‌هایی از سخنان شهید ابومهدی المهندس را منتشر کرد که در آن از نقش مثلث امارات، عربستان و سفارت آمریکا در سازماندهی این حوادث پرده برمی‌دارد.

هم‌زمان با سالگرد اعتراضات موسوم به «تشرین» در عراق، کانال نجباء بخشی از سخنان شهید ابومهدی المهندس درباره پشت‌پرده این حوادث را برای نخستین‌بار منتشر کرد. المهندس در این سخنان، از نقش مثلث امارات، سعودی و سفارت آمریکا در عراق، در سازماندهی و هدایت این تحولات، پرده برمی‌دارد و با اشاره به نقش محمد دحلان، مشاور محمد بن‌زاید، و برخی افراد مرتبط با او، از جمله جعفر دحلان، می‌گوید که فعالیت‌های مقدماتی برای اجرای این طرح، حدود هفت تا هشت ماه پیش از آغاز اعتراضات شروع شده بود. وی همچنین با اشاره به نقش برخی سازمان‌ها و افراد خارجی، از جمله یکی از سفیران، به اطلاعات و مستنداتی نظیر داده‌های رایانه‌ای و پیام‌های واتساپ استناد می‌کند و تأکید دارد که در کنار مطالبات واقعی مردم، از جمله مبارزه با فساد، یک جریان سازمان‌یافته خارجی نیز در شکل‌دهی و جهت‌دهی به حوادث تشرین نقش داشته است.

باید توجه داشت که شهید ابومهدی المهندس در بامداد ۳ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) در حمله هوایی آمریکا به نزدیکی فرودگاه بغداد، همراه با سردار قاسم سلیمانی به شهادت رسید. این شهادت حدود سه ماه و دو روز پس از آغاز اعتراضات تشرین (اول اکتبر ۲۰۱۹) رخ داد. همچنین گفتنی است که در عرصه سیاست منطقه‌ای، همواره پرده‌برداری از لایه‌های پنهان دخالت‌های خارجی، نه‌تنها به روشن‌شدن حقیقت کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای بازنگری در الگوهای وابستگی و استقلال فراهم می‌آورد. باری، اعتراضات موسوم به تشرین (یا انقلاب اکتبر) در اول اکتبر ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) از میدان تحریر بغداد آغاز شد و به‌سرعت به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق گسترش یافت. این موج اعتراضی که در ظاهر از سوی جوانان هدایت می‌شد، به نام اعتراض به فساد، بیکاری، ضعف خدمات عمومی و نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای شکل گرفت و پس از وقفه‌ای کوتاه به‌دلیل مراسم اربعین، از اواخر اکتبر همان سال دوباره از سر گرفته شد. اوج درگیری‌ها و تحصن‌ها تا اوایل سال ۲۰۲۰ ادامه داشت و اعتراضات پراکنده تا سال ۲۰۲۱ نیز مشاهده شد. براساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، در جریان این اعتراضات که توسط بیگانگان به بلوایی بزرگ تبدیل شد، دست‌کم حدود ۵۴۰ تا بیش از ۶۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شدند. این اعتراضات به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت در پایان نوامبر ۲۰۱۹ منجر شد، قانون جدید انتخابات را به تصویب رساند و زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱ را فراهم کرد.