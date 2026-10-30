اهداف مهمی از سعودی‌ را هدف قرار دادیم؛ آزادی تعز نزدیک است

سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با اجرای شش عملیات دقیق موشکی و پهپادی، تأسیسات حیاتی نفتی، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار دادند، عملیاتی که هم‌زمان با نزدیک‌شدن آزادی کامل تعز، معادله بازدارندگی را یک‌بار دیگر به نفع صنعا تغییر داد.

قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنها بسیاری از اوقات نه براساس محاسبات عقلانی امنیت ملی، بلکه تحت تأثیر ائتلاف‌های داخلی و اسطوره‌سازی‌های سیاسی، به سمت گسترش بیش از حد و مداخلات پرهزینه سوق داده می‌شوند. به باور جک اسنایدر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، وقتی گروه‌های ذی‌نفع داخلی از طریق بده‌بستان سیاسی هزینه‌های ماجراجویی خارجی را بر دوش کل جامعه می‌گذارند، دولت‌ها به دام «اسطوره امنیت از طریق گسترش» می‌افتند، اسطوره‌ای که مدعی است قدرت‌نمایی مستمر و کنترل قلمروهای پیرامونی، امنیت پایدار می‌آورد، در حالی که در عمل به فرسایش منابع، ایجاد دشمنان جدید و تضعیف موقعیت همان قدرت منجر می‌شود. این منطق داخلی‌محور توضیح می‌دهد چرا برخی دولت‌ها حتی پس از آشکارشدن ناکارآمدی و هزینه‌های فزاینده سیاست‌های تهاجمی خود، همچنان بر تداوم آن اصرار می‌ورزند و در نهایت با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو می‌گردند که خودِ آنها را آسیب‌پذیرتر می‌سازد؛ این مسیری که رژیم سعودی در یمن با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌رود.

شش ضربه دقیق به عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن پنجشنبه‌شب در قالب شش عملیات هماهنگ، اهداف استراتژیک عربستان را هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح، اعلام کرد پالایشگاه رأس تنوره، تأسیسات آرامکو در بقیق، فرودگاه ملک خالد در ریاض، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام، پالایشگاه رابغ و مقر فرماندهی نیروهای سعودی در نجران با موشک‌های بالستیک و پهپاد مورد اصابت دقیق قرار گرفته‌اند. این حملات در پاسخ به تداوم تجاوزات و کشتار غیرنظامیان یمنی صورت گرفت و صنعا تأکید کرد تا توقف کامل تجاوز و رفع محاصره، معادله «محاصره در برابر محاصره» را ادامه خواهد داد.

اختلال گسترده در آسمان و زمین عربستان

پس از این عملیات، صدای دست‌کم هشت انفجار نیز در ریاض شنیده شد و سازمان امداد و نجات عربستان فعال‌شدن سامانه‌های هشدار در ریاض، نجران و الخرج را تأیید کرد. داده‌های فلایت‌رادار نشان داد تردد هوایی در فرودگاه ملک فهد دمام با توقف‌های مکرر روبه‌رو شده و شرکت‌هایی مانند ایرفرانس پروازهای خود به ریاض را تا هفته‌های آینده تمدید کرده‌اند. تقریباً از هر ده پرواز برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه پایتخت، نه پرواز لغو یا متوقف شده است.

ضربه اقتصادی عمیق‌تر از انفجار

خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داد شاخص بازار سهام عربستان پس از ضررهای پیاپی دو ماه اخیر به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ نزدیک شده و این کشور را به یکی از بدترین بازارهای نوظهور جهان در اکتبر تبدیل کرده است. اقتصاددانان هشدار دادند ادامه این حملات بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید می‌کند و حتی درآمدهای نفتی بالاتر نیز نمی‌تواند خسارات گسترده بخش‌های غیرنفتی را جبران کند. ثبات و امنیتی که ریاض سال‌ها آن را برگ برنده جذب سرمایه معرفی می‌کرد، اکنون به چالش کشیده شده است.

دروغ بزرگ

در پاسخ به دروغ‌پردازی‌های سعودی، یحیی سریع تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن هیچ عملیاتی به سمت عمق عربستان در روز جمعه انجام نداده‌اند و ادعای ریاض مبنی بر رهگیری پهپاد در حریم هوایی مکه، دروغی بزرگ و فاحش است. او تأکید کرد عملیات‌های یمن منحصراً تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند.

آزادی تعز نزدیک است

در این بین احمد المساوی، استاندار تعز هم در «دولت تغییر و سازندگی»، اعلام کرد بخش عمده جغرافیای این استان در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد. هم‌زمان علی العزیبی، استاندار عدن، اقدام عربستان برای تبدیل استان‌های جنوبی و شرقی به صحنه رویارویی نظامی را محکوم کرد و از مردم خواست از مراکز نظامی فاصله بگیرند و فرزندان خود را از پادگان‌ها دور نگه دارند. وی تأکید کرد: نیروهای مسلح یمن حملات خود را صرفاً علیه نظامیان سعودی و نیروهای بسیج‌شده آنها انجام می‌دهند و از مواضع مردم استان‌های جنوبی در مخالفت با طرح‌های ریاض و حامیان آمریکایی و صهیونیستی آن تمجید

کرد.

ادامه جنایات سعودی

در حالی که صنعا اهداف نظامی و اقتصادی را هدف قرار می‌دهد، جنگنده‌های سعودی در ۲۴ساعت گذشته ۱۱۶ حمله هوایی و موشکی به استان‌های صعده، حجه، البیضاء، الجوف، تعز و لحج انجام دادند. وزارت بهداشت یمن از شهادت ۱۲ غیرنظامی، اغلب زن و کودک، در حمله به خانه مسکونی «توفیق القوز» در منطقه البرح تعز خبر داد. در استان الجوف نیز آمار تجمعی شهدا و زخمی‌ها به ۱۸۶ نفر رسید که شامل ۱۰۰ شهید و ۸۶ زخمی می‌شود. مجموع حملات هوایی و موشکی متجاوزان از ابتدای دور جدید به ۳۵۹۶ مورد رسیده است.

سه شرط صنعا برای پایان جنگ

حسین العزی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تأکید کرد: حل مناقشه با عربستان نیازمند توقف تجاوز، رفع محاصره و پرداخت مطالبات یمن است. وی خاطرنشان کرد: این مسیر می‌تواند بدون اتکا به ائتلاف‌های شرقی یا غربی و بدون ادامه حمله به منازل، بازارها و غیرنظامیان طی شود. العزی تصریح کرد: ادامه مسیر نظامی نه‌تنها راهکار نیست، بلکه به تداوم شکست‌ها، نگرانی‌ها و افزایش مخاطرات منطقه‌ای منجر خواهد شد و اجرای شروط اعلام‌شده از سوی صنعا، تنها راه پایان مناقشه است.

نقش آمریکا و ابزار سعودی

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنرانی روز شهید تصریح کرد: تجاوز به یمن از سال ۲۰۱۵ تحت نظارت آمریکا، حمایت آشکار صهیونیستی و مشارکت انگلیس آغاز شده و نظام سعودی ابزار اجرای آن بوده است. او عربستان را متهم کرد که تریلیون‌ها دلار از ثروت شبه‌جزیره را در خدمت نابودی یک ملت مسلمان قرار داده و این تجاوز در چارچوب سیاست‌های غربی برای غرق‌کردن امت در بحران‌ها صورت می‌گیرد. الحوثی تأکید کرد: نظام سعودی بدون هیچ مشروعیتی وارد این جنگ شده و اصرار بر ادامه آن، تنها خسارت بیشتری برای خود ریاض به همراه دارد.

در پایان گفتنی است تجربه سال‌های اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست مبتنی بر قدرت‌نمایی بی‌محابا و اتکا به حمایت خارجی، نه‌تنها امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به تدریج همان قدرتی را که مدعی حفظ آن است، فرسوده و آسیب‌پذیر می‌سازد. در چنین شرایطی، طرفی که با وجود محدودیت‌های آشکار، توانسته معادله بازدارندگی را به عمق خاک حریف بکشاند، نه‌تنها ابتکار عمل میدانی را در اختیار گرفته، بلکه روایت رسمی دشمن را نیز بی‌اعتبار ساخته است.