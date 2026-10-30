بازگشت سمپوزیوم ملی فولاد به اصفهان، پایتخت صنعت ایران

اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان گفت: زنجیره فولاد کشور پیشران استواری، نوآوری و توسعه در تراز جهانی است.

استاندار اصفهان در حاشیه بازدید از بیست‌وششمین سمپوزیوم و نمایشگاه سالانه فولاد، با تجلیل از حضور پرشکوه ۱۷۸۰ مجموعه و برند برتر داخلی و بین‌المللی در اصفهان، بر نقش‌آفرینی زنجیره کامل فولاد کشور در توسعه ملی، عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت فناوری‌های نوین و فولاد سبز تأکید کرد.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه بازدید از بیست‌وششمین سمپوزیوم و نمایشگاه سالانه فولاد که با حضور گسترده تولیدکنندگان، نخبگان، صنایع جانبی و ۱۷۸۰ مجموعه بزرگ فولادی از سراسر کشور در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار کرد: زنجیره‌های تولید در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه صنعت فولاد، به‌عنوان صنعت مادر شناخته می‌شوند و شبکه‌ها و شاخه‌ها و کارخانه‌های آن در اقصی نقاط کشور برای تکمیل این زنجیره با قدرت فعال هستند.

استاندار اصفهان با اشاره به بازگشت این رویداد بزرگ پس از سال‌ها از جزیره کیش به اصفهان - به‌عنوان خانه اصلی صنعت فولاد کشور - تصریح کرد: میزبانی از این رویداد فاخر با حضور فعالان، متخصصان و برترین برندهای منطقه و جهان، کار ساده‌ای نبود و حضور پررنگ صنایع جانبی و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات نشان داد که تمام زنجیره فولاد کشور در این گردهمایی به‌هم‌پیوسته‌اند.

وی در همین راستا با تمجید ویژه از جایگاه فولاد مبارکه افزود: فولاد مبارکه فراتر از مرزهای اصفهان و ایران، برندی خوش‌نام است که تنه‌به‌تنه صنایع بزرگ جهان می‌زند و نام نیک آن در بسیاری از کشورهای صنعتی می‌درخشد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: علی‌رغم شرایط سخت و دشواری که این مجموعه در جریان آسیب‌های واردشده در جنگ رمضان و تخریب کوره‌ها متحمل شد، همت قوی، تعصب و غیرت کارکنان و متخصصان آن باعث شد تا با تلاش شبانه‌روزی، آسیب‌ها در اسرع وقت جبران شده و چرخه تولید با قدرت به کار خود ادامه دهد؛ امری که نشان‌دهنده پیوند عمیق دانش با غیرت ملی است.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به رویکردهای نوین، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت فولاد سبز، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی (AI)، صنایع خلاق و کاهش حداکثری خسارت‌های زیست‌محیطی با تدابیر اتخاذشده دنبال می‌شود و امیدواریم که اصفهان در سال‌های آتی نیز میزبان مستمر و شایسته‌ای برای این رویداد بزرگ بین‌المللی باشد.