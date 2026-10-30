خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

استاندار لرستان با اشاره به شکست هیمنه استکبار با رشادت نیروهای مسلح و مردم کشورمان گفت: راه امامین انقلاب را با قدرت ادامه خواهیم داد و منتقم خون رهبر شهید و همه شهدا هستیم.

مهندس سید سعید شاهرخی در مراسم حضور گسترده مردم لرستان در رزمایش «جان‌فدا»، افزود: این اجتماع باشکوه جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، ایستادگی و حمایت مردم از رهبری و نیروهای مسلح قهرمان کشورمان است. فرمانده رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، با اشاره به عملکرد شگفت‌انگیز نیروهای مسلح افتخارآفرین کشورمان در میدان‌های نبرد زمینی، هوایی ودریایی با جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و متحدان‌شان، افزود: رزم و دلاوری نیروهای مسلح ما در زمین و هوا و دریا هیمنه دشمن را چنان در هم شکست که تحلیلگران به شکست دشمن اعتراف کردند. استاندار لرستان با قدردانی از شجاعت و دلاورمردی نیروهای مسلح، از حضور و همراهی مردم نیز قدردانی کرد و گفت: به نمایندگی از خودم و اعضای شورای تأمین استان، از ملت سرافراز ایران، به‌ویژه مردم همیشه در صحنه لرستان، به‌ برکت حضور ۲۴۰شبه آنان در پشتیبانی از رزمندگان و پیوند با رهبری تشکر می‌کنم.

شاهرخی با اشاره به حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و تجدید بیعت آنان با رهبری و نیروهای مسلح در ششم آبان روز برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در لرستان، تصریح کرد: مردم با حضور خود بار دیگر بر حمایت‌شان از رهبری و نیروهای مسلح تأکید کردند و به دشمنان پاسخ کوبنده دادند.

فرمانده رزمندگان دوران دفاع‌ مقدس با بیان اینکه دشمن به‌دنبال شکستن تاب‌آوری مردم است، گفت: امروز دشمن با دسیسه‌های گوناگون امیدوار است تاب‌آوری مردم را بشکند، اما دشمنان خبیث، سیل جمعیت مردم لرستان در رزمایش «جان‌فدا» را ببینند و توجه داشته باشند که همواره در همه صحنه‌ها شکست خواهند خورد.

استاندار لرستان حضور مردم در این رزمایش را تصویری ماندگار از اتحاد و ایستادگی آنان در برابر جنایتکاران توصیف کرد و گفت: این قاب پرافتخار، تصویری ماندگار از حمایت مردم لرستان از نیروهای مسلح قهرمان ایران و تأکید بر اتحاد و یکپارچگی ملت در برابر چشم جهانیان است.