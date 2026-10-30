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کد خبر: ۳۴۱۰۱۴
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
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عملکرد و پایش مزارع چغندرقند در خانمیرزا ارزیابی شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
فرآیند تخصصی کیل‌گیری و پایش محصول چغندرقند در مزارع کشاورزی شهرستان خانمیرزا اجرایی شد.
محمدسعید فرامرزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خانمیرزا، در همین زمینه اظهار داشت: این اقدام با هدف سنجش دقیق میزان محصول برداشت‌شده، ارزیابی عملکرد تولید در واحد سطح و بررسی وضعیت کیفی و کمی این محصول استراتژیک صورت گرفته است.
وی افزود: توجه به ظرفیت‌های کشاورزی مناطق مختلف شهرستان و بررسی نتایج حاصل از تولید محصولات زراعی، از جمله اقدامات مؤثر در راستای شناخت توانمندی‌های بخش کشاورزی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی اصولی برای بهبود روند تولید در سال‌های آینده به‌شمار می‌رود.
فرامرزی توضیح داد: چغندرقند از محصولات مهم و استراتژیک در الگوی کشت منطقه محسوب می‌شود و پایش مستمر آن نقش بسزایی در مدیریت بهینه منابع آبی و افزایش بهره‌وری اقتصادی برای کشاورزان دارد.

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