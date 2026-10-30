همدان- خبرنگار کیهان:

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان از احداث مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به ام‌اس در بیمارستان بعثت خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ۷۰ درصدی یک خیر نیک‌اندیش و ۳۰ درصدی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان اجرا می‌شود.

غلامرضا کلوندی افزود: این مرکز با هدف توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی به بیماران مبتلا به ام‌اس و بهبود کیفیت مراقبت از آنان احداث خواهد شد. وی اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای

۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه و نیم ساخته می‌شود و بخش عمده هزینه‌های احداث آن را خیر نیک‌اندیش تأمین می‌کند.

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با اشاره به شناسایی بیش از ۳ هزار بیمار مبتلا به ام‌اس در استان گفت: با توجه به شمار بیماران، مراجعه مبتلایان از استان‌های همجوار و حضور فلوشیپ تخصصی ام‌اس در همدان، ایجاد یک مرکز جامع برای ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به این بیماران از ضرورت‌های حوزه سلامت استان است. کلوندی با بیان اینکه همدان از استان‌های دارای آمار بالای ابتلا به ام‌اس در کشور به‌شمار می‌رود، افزود: توسعه زیرساخت‌های تخصصی درمانی متناسب با نیاز بیماران می‌تواند دسترسی آنان به خدمات موردنیاز را تسهیل و کیفیت مراقبت‌های درمانی را ارتقا دهد.

وی درباره تعهدات دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در اجرای این طرح اظهار کرد: دانشگاه علاوه بر تأمین ۳۰ درصد از هزینه‌های ساخت، متعهد شده است پس از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه، اقدامات لازم برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات درمانی موردنیاز مرکز را انجام دهد.

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: در صورت پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده، امید می‌رود این مرکز طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد و خدمات تخصصی موردنیاز بیماران مبتلا به ام‌اس و خانواده‌های آنان را ارائه کند. وی همچنین از مشارکت این خیر نیک‌اندیش در ساخت همراه‌سرای بیمارستان قلب همدان به یاد پدر فقیدش، زنده‌یاد حاج سعدالله سپهرشمسی خبر داد.