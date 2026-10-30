فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۰۱۳
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

احداث مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران ام‌اس در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان از احداث مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به ام‌اس در بیمارستان بعثت خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ۷۰ درصدی یک خیر نیک‌اندیش و ۳۰ درصدی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان اجرا می‌شود.
غلامرضا کلوندی افزود: این مرکز با هدف توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی به بیماران مبتلا به ام‌اس و بهبود کیفیت مراقبت از آنان احداث خواهد شد. وی اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای 
۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه و نیم ساخته می‌شود و بخش عمده هزینه‌های احداث آن را خیر نیک‌اندیش تأمین می‌کند.
سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با اشاره به شناسایی بیش از ۳ هزار بیمار مبتلا به ام‌اس در استان گفت: با توجه به شمار بیماران، مراجعه مبتلایان از استان‌های همجوار و حضور فلوشیپ تخصصی ام‌اس در همدان، ایجاد یک مرکز جامع برای ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به این بیماران از ضرورت‌های حوزه سلامت استان است. کلوندی با بیان اینکه همدان از استان‌های دارای آمار بالای ابتلا به ام‌اس در کشور به‌شمار می‌رود، افزود: توسعه زیرساخت‌های تخصصی درمانی متناسب با نیاز بیماران می‌تواند دسترسی آنان به خدمات موردنیاز را تسهیل و کیفیت مراقبت‌های درمانی را ارتقا دهد.
وی درباره تعهدات دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در اجرای این طرح اظهار کرد: دانشگاه علاوه بر تأمین ۳۰ درصد از هزینه‌های ساخت، متعهد شده است پس از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه، اقدامات لازم برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات درمانی موردنیاز مرکز را انجام دهد.
سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: در صورت پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده، امید می‌رود این مرکز طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد و خدمات تخصصی موردنیاز بیماران مبتلا به ام‌اس و خانواده‌های آنان را ارائه کند. وی همچنین از مشارکت این خیر نیک‌اندیش در ساخت همراه‌سرای بیمارستان قلب همدان به یاد پدر فقیدش، زنده‌یاد حاج سعدالله سپهرشمسی خبر داد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

«فشار حداکثری»؛ راهبرد ایران برای اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا

پاییز چی بخوریم چی نخوریم؟

چرا گاهی نام‌ها را به یاد نمی‌آوریم؟

آرام‌ترین اعتیاد دنیا

زنگ خطر افزایش سرطان ریه با طعم‌ جذاب سیگارهای الکترونیکی

محبت یا لوس‌کردن فرزند؟

شیوه‏هاى اصلاح رفتار فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)

پیروزی مسلمانان حتمی است اما بشرطها و شروطها

تولید باتری‌های اسیدسرب گرافنی با فناوری نانو برای نخستین‌بار در کشور

آزادی ۱۲۰ زندانی با صلح و سازش در همدان