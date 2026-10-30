ما قصد داریم پیروز شویم

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

وعده ترامپ مبنی بر وادار کردن مکزیک به پرداخت هزینه ساخت دیوار جدید در مرز جنوبی ایالات متحده، طوری به موضوعی پویا در کمپین انتخاباتی تبدیل شده بود که به همان اندازه در ایالات متحده و مکزیک بحث‌برانگیز بود.

در بهار ۲۰۱۶، یکی از دوستان برای رساندن پیامی با من تماس گرفت: لوئیس ویدگارای کاسو،(1) وزیر دارایی رئیس‌جمهور «انریکه پنیا نیتو»(2)، می‌خواست با کمپین ترامپ تماس برقرار کند. من فکر کردم که این یک شوخی است، اما او اصرار کرد: «این یک ارتباط بسیار جدی و مهم است و او یک شخص بسیار جدی است.» نمی‌دانستم که لوئیس در سال‌های آینده چقدر برایم مهم خواهد بود.

در کافه‌تریای دودی‌رنگ یک هتل در حومه مریلند در واشنگتن دی‌سی، من و دان جونیور برای خوردن قهوه به دیدار لوئیس رفتیم. در طول بحث، ما بیش از چیزی که فکرش را می‌کردیم، نقاط مشترک پیدا کردیم.

لوئیس، که دارای دکترای اقتصاد از ام‌آی‌تی(3) است، در سیاست، بافکر و درخشان بود. او به توجه رسانه‌ها به اظهارات ترامپ دقت کرده و فرصتی را تدارک دیده بود. نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا به‌ندرت به مکزیک توجه می‌کردند. لوئیس احساس می‌کرد که ایالات متحده و مکزیک می‌توانند روابط خود را از طریق مدرن کردن توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا، که توافقی تجاری بین ایالات متحده، مکزیک و کانادا بود و ترامپ به‌طور عادی آن را محکوم می‌کرد، بهبود بخشند. او همچنین معتقد بود که اصلاح قوانین مهاجرت و توقف قاچاق اسلحه و توقف جریان پول نقد غیرقانونی برای دو طرف مفید خواهد بود. از همه شگفت‌انگیزتر، لوئیس مطمئن بود که ترامپ در انتخابات پیروز می‌شود و می‌خواست بلافاصله رابطه برقرار کند.

بعد از چند اقدام نافرجام، توانستم یک قرار صبحانه بین ترامپ و لوئیس در بدمینستر ترتیب دهم.

در طول صبحانه، ترامپ ایده سفر به مکزیکوسیتی برای دیدار با رئیس‌جمهور پنیا نیتو را مطرح کرد.

لوئیس توضیح داد: «اگر شما را دعوت کنیم، هیلاری(4) را نیز دعوت خواهیم کرد.»

ترامپ خندید. «اشکالی ندارد، او هرگز نخواهد آمد.» حق با او بود.

می‌دانستم سفر به مکزیک خطر بزرگی خواهد بود، اما همچنین می‌دانستم که ترامپ زمانی که کار غیرمنتظره‌ای را انجام می‌دهد، در بهترین حالت خود قرار دارد.

در آن زمان، ترامپ سیزده امتیاز عقب بود و نظرسنجی‌های او متأثر از آخرین جنجال‌ها و تغییرات کمپین انتخاباتی بود. برای ماندن در بازی، نیاز به ریسک کردن داشتیم. سفر به مکزیک همه را غافلگیر می‌کند. این نشان می‌دهد ترامپ می‌تواند در صحنه جهانی رفتاری رئیس‌جمهورگونه داشته باشد که با داستان‌سرایی رسانه‌ها مقابله می‌کند. همچنین نشان می‌دهد او مخالف مردم مکزیک نیست. او مخالف جریان بی‌وقفه مهاجرت غیرقانونی بود. از بنن نظرش را پرسیدم و او پذیرفت که این سفر ارزش خطرپذیری را دارد، بنابراین ما شروع به برنامه‌ریزی تدارکات کردیم.

تک‌تک جزئیات بازدید باید به‌دقت نوشته شده و بدون نقص اجرا می‌شد. ما باید برنامه‌هایمان را مخفی نگه می‌داشتیم. اگر از قبل خبری به بیرون درز کند، می‌تواند بر رئیس‌جمهور پنیا نیتو فشار بیاورد تا دعوت را پس بگیرد. همچنین پیامدهای امنیتی گسترده‌ای وجود داشت. ظاهراً اظهارات ترامپ در مورد مهاجرت غیرقانونی خشم ال چاپو،(5) سرکرده بدنام مواد مخدر، را برانگیخته بود؛ از قرار معلوم، او ۱۰۰ میلیون دلار جایزه برای کشتن ترامپ تعیین کرده بود. جمعه قبل از برنامه ما برای رفتن، ترامپ این سفر را لغو کرد. ظاهراً استیون منوچین،(6) رئیس جمع‌آوری کمک‌های مالی کمپین، به او گفته بود که یک گام اشتباه می‌تواند کل سفر را به یک رسوایی تحقیرآمیز تبدیل کند. در آن زمان، نشانه‌هایی وجود داشت که ترامپ در نظرسنجی‌ها در حال بازگشت به اوج است و او نمی‌خواست خطر کند.

ترامپ گفت: «این خیلی خطرناک است. چه می‌شود اگر ما تا مکزیک سفر کنیم، و او در کنار من پشت تریبون بایستد و رو به من سخنرانی کند و بگوید، «من برای دیوار احمقانه شما هزینه نمی‌کنم؟» این یک فاجعه خواهد بود و کارزار به پایان خواهد رسید.» سعی کردم توضیح بدهم به لوئیس اعتماد دارم و فکر می‌کنم می‌توانم این خطرات را، البته نه به‌صورت کامل، ولی کاهش دهم. اما در اعماق وجودم خاطر جمعی بسیار کمی داشتم؛ می‌دانستم که اگر مشکلی پیش بیاید، مسئولیت کامل بر عهده من است.

پانوشت‌ها:

1- Luis Videgaray Caso

2- Enrique Pena Nieto رئیس‌جمهور مکزیک

3- MIT: Massachusetts Institute of Technology | university in Cambridge, Massachusetts

4- Hillary Clinton

5- El Chapo

6- Steven Mnuchin