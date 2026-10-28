پاییز چی بخوریم چی نخوریم؟

متخصص طب ایرانی توصیه‌های مهمی برای سلامت بودن در فصل پاییز ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، لیلا معین، متخصص طب ایرانی در برنامه «طب ایرانی» رادیو سلامت به راهکارهای کاربردی برای پیشگیری از سرماخوردگی و حفظ تعادل مزاج در فصل پاییز را تشریح کرد.

معین در مورد حفظ سلامت در فصل پاییز توصیه کرد: برای پیشگیری از سرماخوردگی، پوشاندن سر حتی در محیط خانه و همچنین هنگام خواب و پس از استحمام بسیار ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت زمان‌بندی فعالیت‌های بدنی تأکید کرد و پیشنهاد داد: ورزش در ساعات گرم روز یعنی پس از طلوع آفتاب انجام شود و از ورزش در ساعات عصر، مگر در محیط‌های بسته مانند باشگاه، خودداری شود.

معین افزود: خوابیدن قبل از ساعت ۱۰ شب و بیداری در حوالی اذان صبح برای سلامت جسم و روح در این فصل مفید است، از خوابیدن در طول روز پرهیز کنید.

وی تغذیه توصیه کرد: یک تا دو هفته مانده به پاییز از مصرف میوه‌های متنوع تابستانی خودداری شود و در عوض میوه‌های این فصل به‌میزان متعادل مصرف شود. همچنین تأکید می‌شود که تا یک ساعت پس از مصرف انار، از نوشیدن آب خودداری شود.

در ادامه این متخصص طب ایرانی به مصرف مواد غذایی و ادویه‌ها اشاره کرد و افزود: مصرف متعادل شلغم، هویج، لبو، کدو سبز و کدو حلوایی توصیه می‌شود.

وی همچنین از افراد با مزاج خشک خواست تا مصرف ادویه‌هایی مانند کاری، زنجبیل و انواع فلفل را محدود کنند و از مصرف تنقلات شور و ترش پرهیز کنند.

به گفته این متخصص طب ایرانی، برای افراد با مزاج سرد، استفاده از مواد رطوبت‌بخش مانند کدو سبز، کدو حلوایی، خرفه و انواع سوپ و آش توصیه شده است.

معین اضافه کرد: برای بهبود خلق‌وخو در فصل پاییز، مصرف دمنوش‌هایی نظیر زعفران، بادرنجبویه و گل‌گاوزبان را پیشنهاد می‌شود. همچنین استفاده از اسانس گل‌های طبیعی مانند نرگس و مریم و یا ترکیب آب‌میوه با گل‌گاوزبان را برای تقویت روحیه در این فصل مفید است.