یکی از نکات مهم در تربیت فرزند، به‌ویژه در تربیت دینی، این است که محبت کردن به کودک را با لوس‌کردن او اشتباه نگیریم.

گاهی والدین تصور می‌کنند اگر به فرزندشان محبت کنند، باید همه خواسته‌های او را برآورده سازند، با محدودیت‌هایش مخالفت نکنند یا از خطاهایش چشم‌پوشی کنند؛ در حالی که محبت واقعی، به معنای تسلیم‌شدن در برابر تمام خواسته‌های کودک نیست.

محبت واقعی یعنی چه؟

محبت به کودک یعنی:

توجه: نیازهای عاطفی و جسمی او را بشناسیم و برایشان اهمیت قائل شویم.

احترام: شخصیت و احساسات کودک را ارزشمند بدانیم و از تحقیر او بپرهیزیم.

شنیدن: به حرف‌ها، پرسش‌ها و نگرانی‌هایش بادقت گوش دهیم.

حمایت: هنگام دشواری‌ها در کنار او باشیم و برای حل مشکلاتش راهنمایی‌اش کنیم.

پذیرش شخصیت کودک: به او نشان دهیم که دوستش داریم و ارزشمندی‌اش وابسته به موفقیت‌ها یا اشتباهاتش نیست؛ هرچند رفتارهای نادرست او نیازمند اصلاحند.

پس محبت به معنای لوس‌کردن نیست!

محبت کردن به این معنا نیست که:

- همه محدودیت‌ها را حذف کنیم.

- تمام خواسته‌های کودک را برآورده سازیم.

- در برابر‌گریه، اصرار یا خشم کودک همیشه تسلیم شویم.

-رفتارهای نادرست او را نادیده بگیریم یا اجازه دهیم مسئولیت رفتارهایش را نپذیرد.

کودک برای رشد سالم، علاوه‌بر محبت و امنیت عاطفی، به قانون، مرزهای روشن و فرصت یادگیری مسئولیت‌پذیری نیز نیاز دارد.

تربیت سالم؛ ترکیبی از سه اصل اساسی: محبت + مرز + مسئولیت است.

محبت: کودک احساس کند دوست‌داشتنی و ارزشمند است.

مرز: بداند چه رفتارهایی پذیرفتنی‌اند و چه محدودیت‌هایی باید رعایت شوند.

مسئولیت: به‌تدریج یاد بگیرد پیامد رفتارهای خود را بپذیرد، اشتباهاتش را اصلاح کند و در انجام وظایفش مشارکت داشته باشد.

یک مثال ساده:

فرض کنید کودک اصرار دارد وسیله‌ای را که برای او ضروری نیست، بخرد و با شنیدن پاسخ منفی شروع به‌ گریه می‌کند.

والد می‌تواند با آرامش بگوید: «می‌دانم این وسیله را خیلی دوست داری و ناراحتی که الان نمی‌توانیم آن را بخریم. احساس تو را درک می‌کنم، اما قرار نیست هر چیزی را که می‌خواهیم، همان لحظه تهیه کنیم.»در این موقعیت، والد هم احساس کودک را می‌پذیرد، هم حد ‌و‌ مرز را حفظ می‌کند و هم به او فرصت می‌دهد ناکامی و مدیریت خواسته‌هایش را بیاموزد.

نکته مهم برای مربیان و والدین

محبت سالم، کودک را به والدین وابسته و تسلیم نمی‌کند؛ بلکه به او کمک می‌کند در محیطی امن، استقلال، خودکنترلی و مسئولیت‌پذیری را بیاموزد. در تربیت دینی نیز هدف این نیست که کودک فقط از ترس تنبیه یا برای جلب رضایت والدین اطاعت کند؛ بلکه باید به‌تدریج قدرت تشخیص، انتخاب آگاهانه و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را در خود پرورش دهد.

سخن پایانی:

به کودک محبت کنید، اما برای او مرزهای روشن داشته باشید؛ خواسته‌هایش را بشنوید، اما همیشه تسلیم آنها نشوید؛ اشتباهاتش را اصلاح کنید، اما شخصیتش را زیر سؤال نبرید.

محبت بدون مرز ممکن است فرصت یادگیری مسئولیت را کاهش دهد و مرزگذاری بدون محبت می‌تواند به رابطه آسیب بزند. هنر تربیت، ایجاد تعادل میان محبت، قانونمندی و مسئولیت‌پذیری است.