بوشهرـ خبرنگار کیهان:

استاندار بوشهر گفت: بندر بوشهر به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شناخته شد.

دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر در جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به اهمیت و نقش بنادر استان در اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم استان اظهار داشت: بوشهر سهم حدود ۷۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی واردات از ظرفیت کل تجارت مرزی و ملوانی در سال ۱۴۰۴ را داشته است که انتظار می‌رود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها اقدام مناسب صورت پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط جنگی ناشی از تهاجم ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و تأثیرگذاری آن بر تجارت مرزی و اشتغال استان گفت: استان بوشهر یکی از تأثیرپذیرترین استان‌ها از بُعد آسیب‌های ناشی از این جنگ به‌ویژه در بخش تجارت و اشتغال بوده است.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس و در راستای تقویت تجارت سنتی در شرایط جنگی و تاب‌آوری بیشتر مرزنشینان خواستار تصمیم شایسته کارگروه ماده چهار در خصوص مبدأ قرار دادن بندر بوشهر به‌عنوان پایانه کالای ملوانی کشور شد که در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر زارع در ادامه ضمن تشکر از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید از طرف کارگروه ماده چهار، با اشاره به درخواست تعدادی دیگر از لنج‌داران که لنج‌های آنها در قبل از اجرای قانون، دچار حریق یا غرق‌شدگی شدند و مواردی که ابطال قول در موعد مقرر انجام دادند درخواست کرد که به دستورالعمل ساماندهی شناورها اضافه شود.

وی در پایان با تشکر از مساعی و همکاری‌های اعضای کارگروه برای تسهیل تجارت مرزی به لزوم نگاه حمایتی در این شرایط جنگی و تحریمی به اقتصاد و اشتغال در مناطق مرزی تأکید کرد.