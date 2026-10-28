شیراز- خبرنگار کیهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، در پیامی ضمن تبیین اهمیت این حوزه، آن را رویکردی راهبردی برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری کشور و استان دانست.

استاندار فارس با اشاره به پیچیدگی تهدیدات امروزی، پدافند غیرعامل را هنر پیش‌بینی تهدید و صیانت از سرمایه‌های ملی دانست. وی تأکید کرد که تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی، توانایی حفظ ثبات و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت است.

امیری با تأکید بر ضرورت تمرکز بر زیرساخت‌های حیاتی، از جمله تأمین آب و انرژی، پایداری شبکه‌های ارتباطی، امنیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت سایبری سخن گفت و افزود: آمادگی مراکز درمانی و تقویت آمادگی عمومی، از اولویت‌های اصلی در برنامه‌ریزی‌های مدیریت استان است.

استاندار فارس با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل، یعنی پدافند مردم‌محور؛ ایران پایدار، مشارکت همگانی را کلید اصلی تاب‌آوری دانست و بر این نکته تأکید کرد که پدافند غیرعامل، مسئولیتی مشترک میان تمام بخش‌های جامعه است. وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران، رابطین و متولیان زیرساخت‌های حیاتی در استان فارس، خواستار تداوم و جدیت در اجرای الزامات پدافندی در تمامی سطوح شد.