دیدار استاندار خراسان رضوی با هیئت حقوقی پاکستان

مشهد- خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی در دیدار با هیئت حقوقی پاکستان با تأکید بر تبدیل همکاری‌های حقوقی ایران و پاکستان به برنامه‌های مشترک و نتیجه‌محور برای پیگیری جنایات جنگی و دفاع از حقوق کودکان، خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری موضوعات حقوقی و بین‌المللی دو کشور شد.

غلامحسین مظفری در نشست مشترک با هیئت حقوقی پاکستان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان در مشهد با اشاره به پیوندهای تاریخی، تمدنی و مذهبی ایران و پاکستان اظهار کرد: دو کشور در دفاع از حقوق مظلومان به‌ویژه کودکان، دغدغه‌های مشترکی دارند و رسیدگی منصفانه، شفاف و مؤثر به پرونده جنایات جنگی، ضرورتی جدی برای تحقق عدالت است.

وی با اشاره به پرونده شهدای مدرسه میناب بیان کرد: هیچ اختلاف و منازعه‌ای نمی‌تواند حق کودکان برای برخورداری از امنیت و آموزش را از بین ببرد. مدرسه باید محل آرامش، یادگیری و ساختن آینده باشد و وقتی دانش‌آموزان در محیط مدرسه احساس امنیت نکنند، جامعه حقوقی جهان باید برای پیگیری این پرونده و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تلاش کند. استاندار خراسان رضوی دفاع از حقوق دانش‌آموزان میناب را دفاع از حرمت مدرسه، حق حیات و آینده کودکان عنوان کرد و افزود: دفاع از کودکان و مدارس باید به تعهدی بین‌المللی تبدیل شود و مسئولیت وکلا در این زمینه به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. مظفری گفت: همکاری وکلای ایران و پاکستان از سطح ابراز همدردی فراتر رفته و به سمت برنامه‌های حقوقی مشخص و نتیجه‌محور حرکت کرده است. پس از امضای تفاهم‌نامه نیز پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تخصصی با مشارکت حقوقدانان دو کشور تشکیل شود تا موضوعات مورد توافق به‌صورت عملیاتی پیگیری شود. وی اظهار کرد: بررسی ابعاد حقوقی جنگ، تبادل مستندات و پیگیری پرونده‌ها از مسیرهای قانونی باید در دستور کار کارگروه تخصصی مشترک ایران و پاکستان قرار گیرد. همچنین می‌توان موضوعات مرتبط با تجارت و حقوق بین‌الملل را در چارچوب همکاری‌های مشترک دو کشور دنبال کرد. استاندار خراسان رضوی با اشاره به سفرهای خود به پاکستان و بازدید از شهرهای لاهور و کراچی گفت: در آینده نزدیک میزبان استانداران این شهرها در خراسان رضوی خواهیم بود.