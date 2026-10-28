شیراز- خبرنگار کیهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در دومین نشست شورای کشاورزی استان فارس که با حضور مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، احد بهجت حقیقی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با تبیین پیوند ناگسستنی امنیت غذایی و امنیت ملی گفت: دشمنان پس از ناکامی در مواجهه نظامی، تمرکز اصلی خود را بر گسل‌های اقتصادی و برهم‌زدن آسایش معیشتی جامعه قرار داده‌اند؛ از این رو بخش کشاورزی علاوه بر جایگاه اقتصادی، در خط مقدم صیانت از امنیت پایدار کشور قرار دارد.

امیری با تقدیر از تلاش‌های جهاد کشاورزی، دستگاه‌های تابعه و همراهی ارزشمند کشاورزان و باغداران افزود: به‌رغم بحران‌ها و تلاطم‌های تحمیل‌شده از جمله درگیری‌های اخیر، کشاورزان شریف و دستگاه‌های مسئول با مدیریتی منسجم اجازه ندادند سایه کمبود کالا و ناامنی غذایی بر دوش مردم سنگینی کند؛ به‌گونه‌ای که افزون بر تأمین کامل نیازهای مصرفی استان، بار تأمین نیازهای زراعی، باغی و فرآورده‌های پروتئینی دست‌کم هفت تا هشت استان دیگر کشور نیز از مبدأ فارس برداشته شد. وی با یادآوری تلاش دشمن برای مسدودسازی مسیرهای دادوستد دریایی و سنگ‌اندازی در پایانه‌های مرزی گفت: سخنان خیالی و ادعای مقامات خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران نه‌تنها تعبیر نشد، بلکه همت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسیر پیشرفت را استوارتر ساخت؛ با این حال، حفظ این دستاورد در موقعیت کنونی ایجاب می‌کند همه ارکان مدیریتی آرایش جنگی به خود بگیرند؛ چراکه غفلت از پایش مداوم، پیگیری سریع و اقدام حساب‌شده خطایی غیرقابل‌جبران است.

رئیس شورای کشاورزی استان گفت: راهبرد اساسی استان باید به‌سمتی هدایت شود که فارس با اتکا به داشته‌ها و منابع سرشار خود بتواند بدون نیاز به مساعدت‌های مرکز، مدیریت نیازهای درونی و پشتیبانی از سایر استان‌ها را به سامان برساند؛ تجربه‌ای که در گذر از شرایط سخت گذشته با اتکا به تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌خوبی آزموده شد.

امیری به نقش کلیدی روش‌های نوین و بنیان‌های پژوهشی در توسعه اشاره کرد و گفت: ارتقای بهره‌وری بدون افزایش سطح زیرکشت، رویکرد بنیادین مدیریت استان است و نباید کشاورزی را جدا از اصول و یافته‌های علمی

دانست.

وی گفت: ارتباط تنگاتنگ با دانشکده‌های تخصصی و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجارب کارآمد جهانی از جمله توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای باید پیش‌نیاز هر تصمیمی باشد.

وی به اهمیت صنایع تبدیلی و ماشین‌آلات تکمیلی پرداخت و افزود: هدایت سرمایه‌گذاران به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش و راه‌اندازی کارگاه‌های ساخت تجهیزات کشاورزی، ارزش افزوده این بخش را چندبرابر خواهد کرد.

استاندار فارس در زمینه رفع چالش‌های مطرح‌شده در حوزه تأمین سوخت ماشین‌آلات، تأمین انرژی برای چاه‌های آب و تسهیل روند خدمات‌رسانی، با بیان این‌که ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی رویکرد محوری دولت است، گفت: دستگاه‌هایی نظیر آب، برق و گاز باید هم‌پای مجموعه جهاد کشاورزی برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان گام بردارند و از سویی دیگر، فرهنگ ترویج صرفه‌جویی در انرژی به‌عنوان رویکرد محوری دولت در اولویت همگان قرار گیرد.

امیری درباره پیش‌نویس مصوبات کارشناسی افزود: شأن شورای کشاورزی ورود به جزئیات فنی نیست؛ از این رو مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نشست‌های تخصصی را با دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهد و نتایج حاصل از آن جهت تصویب نهایی به شورا ارائه شود تا در زمان حیاتی فصل کشت، مانعی متوجه کشاورزان نشود.

وی با اشاره به خسارت‌های وارده به برخی انبارهای ذخیره‌سازی، همکاری مدیریت بحران را برای جبران آن ضروری دانست و گفت: مطالبات گندم‌کاران نیز که دغدغه مهم زحمت‌کشان این عرصه است، از طریق مراجع رسمی و رایزنی‌های مداوم در سطح ملی پیگیری می‌شود تا پرداخت کامل آن هرچه سریع‌تر محقق شود. در دومین نشست شورای کشاورزی استان، گزارش حوزه تولیدات گیاهی و بررسی چالش‌های ناترازی انرژی در بخش کشاورزی، بیان مسائل و مشکلات کشاورزان استان از سوی رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گزارش مدیرکل تعاون روستایی استان در خصوص زیرساخت‌های تأمین نهاده‌ها و محصولات و سایر موضوعات مرتبط با واگذاری تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی استان بررسی شد. همچنین با حضور استاندار فارس، از طرح جدید شناسنامه‌دار کردن محصولات لیمو و خرما توسط جهاد کشاورزی رونمایی شد. بر اساس این طرح، با اسکن کد QR روی محصولات، تمامی اطلاعات مربوط به مبدأ تولید، مسیر توزیع، مشخصات تولیدکننده و گواهینامه‌های سلامت محصول به‌صورت برخط قابل مشاهده است، این سیستم هوشمند با هدف تسهیل در فرآیند صادرات و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان از کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی استان طراحی و اجرا شده است.