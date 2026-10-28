نماینده مجلس: توقف صادرات زعفران شایعه است

مشهد- خبرنگار کیهان:

نماینده مجلس گفت: شایعات مطرح‌شده پیرامون توقف صادرات زعفران به دلیل محاصره، تحریم و جنگ اخیر تکذیب می‌شود.

به گزارش ایرنا، محسن زنگنه در نخستین نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: امسال تا این لحظه حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال تفاهم برای سرمایه‌گذاری و خرید صندوق‌ها برای صنعت زعفران انجام شده تا قدرت صادراتی تولیدکنندگان تقویت شود،

بر همین اساس شایعات مطرح‌شده برای توقف صادرات تکذیب می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زعفران به‌عنوان یک محصول جهانی یک محدوده قیمت مشخص دارد و طبق سابقه ۱۰ سال گذشته قیمت این محصول در کشورهای مختلف مانند اسپانیا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همواره با تغییرات اندک و محدود همراه بوده است.

زنگنه ادامه داد: طبق برآوردها، هر کیلو زعفران در کشورهای حاشیه خلیج فارس امروزه در بازه ۲ تا ۴ هزار دلار قیمت‌گذاری می‌شود، اگر مبنای همان کف ۲ هزار دلار باشد، تلاش در سال‌های اخیر این بوده که قیمت زعفران ایران را در حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۶۰۰ دلار ثابت نگه داریم تا با در نظر گرفتن سود صادرکننده و هزینه‌های بسته‌بندی، صادرات و حمل‌ونقل از نظر قیمت در بازار جهانی رقابت‌پذیر باشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به وابستگی نرخ جهانی زعفران با قیمت طلا و دلار گفت: این موضوع شایسته نیست که قیمت زعفران در اروپا به دلار وابسته باشد اما ما در ایران بخواهیم این ارتباط را نادیده بگیریم و قطع کنیم، به همین دلیل در سال‌های اخیر بر استفاده از ابزارهای جدید در بازارهای مالی متمرکز بوده‌ایم تا زنجیره ارزش زعفران تقویت شود.