متحد ترامپ و نتانیاهو در برزیل پس از شکست در انتخابات فرار کرد

گزارش‌ها حاکی از آن است که «فلاویو بولسونارو» سناتور راست‌گرای افراطی برزیل پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه مقابل « لولا داسیلوا» از برزیل فرار کرده و راهی آمریکا شده است.

روز یکشنبه بود که دادگاه عالی قانون اساسی برزیل اعلام کرد «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا‌» رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری این کشور در برابر «فلاویو بولسونارو»، نامزد راست‌گرا‌، به پیروزی رسیده و برای چهارمین بار در مجموع دوره‌های ریاست‌جمهوری خود، راهی کاخ ریاست‌جمهوری شده است. این نتیجه، نه‌تنها تداوم حضور جریان ضدآمریکایی در بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را تضمین کرد بلکه مانع از آن شد که واشنگتن بتواند با پیروزی نامزد مورد حمایت ترامپ و نتانیاهو، یکی از مهم‌ترین کشورهای مستقل و اثرگذار منطقه را به محور سیاست‌های خود نزدیک‌تر کند. شکست بولسونارو همچنین ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود چرا که بولسونارو روابط گرم و دوستانه‌ای با رژیم اسرائیل و شخص نخست‌وزیر جنایتکار آن دارد و همین موضوع باعث شد که بنیامین نتانیاهو پیش از اعلام نتایج برای وی پیام تبریک بفرستد.

اما دیروز رسانه‌ها اعلام کردند که نامزد شکست خورده و غربگرای برزیل بلافاصله پس از شکست از برزیل ‌گریخته و راهی فلوریدای آمریکا شده است. به نوشته گاردین وی قصد دارد درخواست پناهندگی سیاسی کند. متحدان او همچنین تأیید کردند که طرح فرار او «از سوی وکیلی نزدیک به خاندان بولسونارو سازمان‌دهی و عملیاتی شده است». شبکه خبری «سی‌ان‌ان برزیل» نیز گزارش داد که بولسونارو بامداد دیروز به همراه همسر و دو دخترش وارد آمریکا شده است. بر‌اساس این گزارش بولسونارو از روز دوشنبه در انظار عمومی دیده نشده بود و مهلت تعیین‌شده تا صبح سه‌شنبه برای تحویل گذرنامه‌اش به پلیس فدرال را نیز از دست داد؛ موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها درباره فرار او از برزیل پس از شکست در انتخابات روز یکشنبه دامن زد. روزنامه برزیلی «او گلوبو» گزارش داد که نامزد شکست‌خورده در جریان دیدار روز دوشنبه با دوستان و وکلایش، حالتی «آشفته و غیرعادی» داشته و آشکارا نشان داده است که از بازداشت شدن می‌ترسد. یک قاضی دیوان عالی برزیل تنها چند دقیقه پس از اعلام نتیجه انتخابات در حکمی مرتبط با پرونده کیفری این سناتور، گذرنامه او را باطل کرد. او ممنوع‌الخروج شده بود.

شبکه سی‌ان‌ان هم گزارش داد دونالد ترامپ با ورود بولسونارو، نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، به آمریکا موافقت کرده است. به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، وزارت خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه اعلام کرد که به بولسونارو و خانواده وی، روادید اعطا کرده است. از سوی دیگر، «لولا داسیوا» رئیس‌جمهور برزیل نیز با ابراز تأسف از فرار بولسونارو گفت: «او می‌توانست این‌جا بماند و ثابت کند که اتهامات علیه وی درست نیست». وی با بیان اینکه برای بولسونارو، خانواده وی و امثال آن‌ها، برزیل وطن دوم است، اظهار داشت: «اولین وطن آن‌ها بوسیدن چکمه‌های آمریکایی‌ها است، زیرا به انجام آن عادت دارند».